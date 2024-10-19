https://ria.ru/20241019/ponasenkov-1978852420.html

Понасенкову* отказали в рассмотрении жалобы об исключении его из иноагентов

Понасенкову* отказали в рассмотрении жалобы об исключении его из иноагентов - РИА Новости, 19.10.2024

Понасенкову* отказали в рассмотрении жалобы об исключении его из иноагентов

Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу признанного иноагентом блогера Евгения Понасенкова* на отказ исключить его из данного реестра, сообщили РИА... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T04:46

2024-10-19T04:46

2024-10-19T04:46

евгений понасенков

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574401339_0:80:680:463_1920x0_80_0_0_6d1d69fb5a20bf022228c6faa8ce69aa.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу признанного иноагентом блогера Евгения Понасенкова* на отказ исключить его из данного реестра, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Понасенкову Евгению Николаевичу* отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - сказала собеседница агентства. В реестр иностранных агентов он попал в 2022 году. Из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, следует, что Минюст России получил информацию из Росфинмониторинга о том, что Понасенков* является получателем опосредованного иностранного финансирования, с мая 2019 года по январь 2022 года ему 15 операциями поступили средства от ООО "Издательство АСТ". Кроме того, были выявлены факты распространения блогером сообщений и материалов иностранных агентов.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20241018/monetochka-1978843206.html

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евгений понасенков, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия