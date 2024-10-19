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Понасенкову* отказали в рассмотрении жалобы об исключении его из иноагентов - РИА Новости, 19.10.2024
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04:46 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/ponasenkov-1978852420.html
Понасенкову* отказали в рассмотрении жалобы об исключении его из иноагентов
Понасенкову* отказали в рассмотрении жалобы об исключении его из иноагентов - РИА Новости, 19.10.2024
Понасенкову* отказали в рассмотрении жалобы об исключении его из иноагентов
Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу признанного иноагентом блогера Евгения Понасенкова* на отказ исключить его из данного реестра, сообщили РИА... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T04:46
2024-10-19T04:46
евгений понасенков
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу признанного иноагентом блогера Евгения Понасенкова* на отказ исключить его из данного реестра, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Понасенкову Евгению Николаевичу* отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - сказала собеседница агентства. В реестр иностранных агентов он попал в 2022 году. Из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, следует, что Минюст России получил информацию из Росфинмониторинга о том, что Понасенков* является получателем опосредованного иностранного финансирования, с мая 2019 года по январь 2022 года ему 15 операциями поступили средства от ООО "Издательство АСТ". Кроме того, были выявлены факты распространения блогером сообщений и материалов иностранных агентов.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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евгений понасенков, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия
Евгений Понасенков, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия
Понасенкову* отказали в рассмотрении жалобы об исключении его из иноагентов

Суд отказался рассматривать жалобу Понасенкова об исключении его из иноагентов

© Фото : @evgenii_ponasenkovЕвгений Понасенков
Евгений Понасенков - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Фото : @evgenii_ponasenkov
Евгений Понасенков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу признанного иноагентом блогера Евгения Понасенкова* на отказ исключить его из данного реестра, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Понасенкову Евгению Николаевичу* отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - сказала собеседница агентства.
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В реестр иностранных агентов он попал в 2022 году.
Из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, следует, что Минюст России получил информацию из Росфинмониторинга о том, что Понасенков* является получателем опосредованного иностранного финансирования, с мая 2019 года по январь 2022 года ему 15 операциями поступили средства от ООО "Издательство АСТ".
Кроме того, были выявлены факты распространения блогером сообщений и материалов иностранных агентов.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
 
Евгений ПонасенковФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Россия
 
 
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