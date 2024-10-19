https://ria.ru/20241019/podmoskove-1978905074.html

В Подмосковье ликвидировали пожар на трассе М-7, где загорелись два авто

В Подмосковье ликвидировали пожар на трассе М-7, где загорелись два авто - РИА Новости, 19.10.2024

В Подмосковье ликвидировали пожар на трассе М-7, где загорелись два авто

Пожар на 55-м километре трассы М-7 в Подмосковье, где загорелись грузовик и газель, ликвидирован, движение осуществляется по одной полосе, сообщает МЧС России. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T18:10

2024-10-19T18:10

2024-10-19T18:10

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пожар на 55-м километре трассы М-7 в Подмосковье, где загорелись грузовик и газель, ликвидирован, движение осуществляется по одной полосе, сообщает МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что грузовик и газель столкнулись и загорелись на 55-м километре трассы М-7 в Подмосковье, никто не пострадал. "Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в Подмосковье. По уточненной информации, загорелись три авто: фура, газель и легковушка. Движение осуществляется по одной полосе", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20241019/pozhar-1978865032.html

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происшествия, авто, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)