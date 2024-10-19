https://ria.ru/20241019/plennyj-1978863480.html
Военным ВСУ приходилось пить воду из болота, рассказал пленный
Военным ВСУ приходилось пить воду из болота, рассказал пленный - РИА Новости, 19.10.2024
Военным ВСУ приходилось пить воду из болота, рассказал пленный
Пленный военнослужащий ВСУ Александр Чмиль рассказал на видео от Минобороны РФ, как солдатам в Курской области приходилось пить воду из болота из-за отсутствия... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T09:28
2024-10-19T09:28
2024-10-19T09:28
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Александр Чмиль рассказал на видео от Минобороны РФ, как солдатам в Курской области приходилось пить воду из болота из-за отсутствия поставок продовольствия. "Мое мнение, что это (нападение ВСУ в Курскую область - ред.) бессмысленно и не нужно было. Логистики не было, поставки провианта тоже не было, мы пили воду из болота, кипятили, добавляли таблетки", – сказал Чмиль. Пленный рассказал, что его отправили на фронт, несмотря на то, что он состоял на учете в наркодиспансере.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, россия, вооруженные силы украины, в мире
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Военным ВСУ приходилось пить воду из болота, рассказал пленный
Пленный военный ВСУ: приходилось пить воду из болота из-за проблем с поставками
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Александр Чмиль рассказал на видео от Минобороны РФ, как солдатам в Курской области приходилось пить воду из болота из-за отсутствия поставок продовольствия.
"Мое мнение, что это (нападение ВСУ в Курскую область - ред.) бессмысленно и не нужно было. Логистики не было, поставки провианта тоже не было, мы пили воду из болота, кипятили, добавляли таблетки", – сказал Чмиль.
Пленный рассказал, что его отправили на фронт, несмотря на то, что он состоял на учете в наркодиспансере.