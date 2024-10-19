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Военным ВСУ приходилось пить воду из болота, рассказал пленный - РИА Новости, 19.10.2024
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09:28 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/plennyj-1978863480.html
Военным ВСУ приходилось пить воду из болота, рассказал пленный
Военным ВСУ приходилось пить воду из болота, рассказал пленный - РИА Новости, 19.10.2024
Военным ВСУ приходилось пить воду из болота, рассказал пленный
Пленный военнослужащий ВСУ Александр Чмиль рассказал на видео от Минобороны РФ, как солдатам в Курской области приходилось пить воду из болота из-за отсутствия... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T09:28
2024-10-19T09:28
курская область
россия
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Александр Чмиль рассказал на видео от Минобороны РФ, как солдатам в Курской области приходилось пить воду из болота из-за отсутствия поставок продовольствия. "Мое мнение, что это (нападение ВСУ в Курскую область - ред.) бессмысленно и не нужно было. Логистики не было, поставки провианта тоже не было, мы пили воду из болота, кипятили, добавляли таблетки", – сказал Чмиль. Пленный рассказал, что его отправили на фронт, несмотря на то, что он состоял на учете в наркодиспансере.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, в мире
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Военным ВСУ приходилось пить воду из болота, рассказал пленный

Пленный военный ВСУ: приходилось пить воду из болота из-за проблем с поставками

© РИА НовостиПленные украинские военные
Пленные украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости
Пленные украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Александр Чмиль рассказал на видео от Минобороны РФ, как солдатам в Курской области приходилось пить воду из болота из-за отсутствия поставок продовольствия.
"Мое мнение, что это (нападение ВСУ в Курскую область - ред.) бессмысленно и не нужно было. Логистики не было, поставки провианта тоже не было, мы пили воду из болота, кипятили, добавляли таблетки", – сказал Чмиль.
Пленный рассказал, что его отправили на фронт, несмотря на то, что он состоял на учете в наркодиспансере.
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Курская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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