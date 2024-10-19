https://ria.ru/20241019/plennyj-1978863480.html

Военным ВСУ приходилось пить воду из болота, рассказал пленный

Военным ВСУ приходилось пить воду из болота, рассказал пленный - РИА Новости, 19.10.2024

Военным ВСУ приходилось пить воду из болота, рассказал пленный

Пленный военнослужащий ВСУ Александр Чмиль рассказал на видео от Минобороны РФ, как солдатам в Курской области приходилось пить воду из болота из-за отсутствия... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T09:28

2024-10-19T09:28

2024-10-19T09:28

курская область

россия

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Александр Чмиль рассказал на видео от Минобороны РФ, как солдатам в Курской области приходилось пить воду из болота из-за отсутствия поставок продовольствия. "Мое мнение, что это (нападение ВСУ в Курскую область - ред.) бессмысленно и не нужно было. Логистики не было, поставки провианта тоже не было, мы пили воду из болота, кипятили, добавляли таблетки", – сказал Чмиль. Пленный рассказал, что его отправили на фронт, несмотря на то, что он состоял на учете в наркодиспансере.

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курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, вооруженные силы украины, в мире