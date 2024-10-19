https://ria.ru/20241019/plennye-1978862172.html

Четверо военных из Тюменской области вернулись из украинского плена

Четверо военных из Тюменской области вернулись из украинского плена - РИА Новости, 19.10.2024

Четверо военных из Тюменской области вернулись из украинского плена

С подконтрольной Украине территории возвращены четверо военнослужащих из Тюменской области, им оказывается медицинская и психологическая помощь, сообщает... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T09:03

2024-10-19T09:03

2024-10-19T09:03

специальная военная операция на украине

россия

тюменская область

украина

татьяна москалькова

безопасность

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ТЮМЕНЬ, 19 окт – РИА Новости. С подконтрольной Украине территории возвращены четверо военнослужащих из Тюменской области, им оказывается медицинская и психологическая помощь, сообщает информационный центр правительства региона. "В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих, четверо из них - жители Тюменской области. В ближайшее время наши земляки смогут выйти на связь с родными. Всем уже оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - указано в сообщении со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Тюменской области Олега Датских. Ранее в пятницу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поблагодарила Минобороны и спецслужбы России за возвращение 95 российских военнослужащих. В Минобороны уточнили, что в настоящее время российские военнослужащие, возвращенные из плена, находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, также им предоставлена возможность связаться с родственниками. Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240614/plennye-1952967673.html

россия

тюменская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, тюменская область, украина, татьяна москалькова, безопасность