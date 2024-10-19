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Четверо военных из Тюменской области вернулись из украинского плена - РИА Новости, 19.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:03 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/plennye-1978862172.html
Четверо военных из Тюменской области вернулись из украинского плена
Четверо военных из Тюменской области вернулись из украинского плена - РИА Новости, 19.10.2024
Четверо военных из Тюменской области вернулись из украинского плена
С подконтрольной Украине территории возвращены четверо военнослужащих из Тюменской области, им оказывается медицинская и психологическая помощь, сообщает... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T09:03
2024-10-19T09:03
специальная военная операция на украине
россия
тюменская область
украина
татьяна москалькова
безопасность
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ТЮМЕНЬ, 19 окт – РИА Новости. С подконтрольной Украине территории возвращены четверо военнослужащих из Тюменской области, им оказывается медицинская и психологическая помощь, сообщает информационный центр правительства региона. "В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих, четверо из них - жители Тюменской области. В ближайшее время наши земляки смогут выйти на связь с родными. Всем уже оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - указано в сообщении со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Тюменской области Олега Датских. Ранее в пятницу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поблагодарила Минобороны и спецслужбы России за возвращение 95 российских военнослужащих. В Минобороны уточнили, что в настоящее время российские военнослужащие, возвращенные из плена, находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, также им предоставлена возможность связаться с родственниками. Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240614/plennye-1952967673.html
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россия, тюменская область, украина, татьяна москалькова, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Тюменская область, Украина, Татьяна Москалькова, Безопасность
Четверо военных из Тюменской области вернулись из украинского плена

Четверо военных из Тюменской области вернулись из плена, им оказывают помощь

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ТЮМЕНЬ, 19 окт – РИА Новости. С подконтрольной Украине территории возвращены четверо военнослужащих из Тюменской области, им оказывается медицинская и психологическая помощь, сообщает информационный центр правительства региона.
"В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих, четверо из них - жители Тюменской области. В ближайшее время наши земляки смогут выйти на связь с родными. Всем уже оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - указано в сообщении со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Тюменской области Олега Датских.
Ранее в пятницу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поблагодарила Минобороны и спецслужбы России за возвращение 95 российских военнослужащих. В Минобороны уточнили, что в настоящее время российские военнослужащие, возвращенные из плена, находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, также им предоставлена возможность связаться с родственниками. Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, добавили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияТюменская областьУкраинаТатьяна МоскальковаБезопасность
 
 
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