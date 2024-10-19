Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, в каком возрасте делать первую пластическую операцию - РИА Новости, 19.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:02 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/plasticheskaya_operatsiya-1978850747.html
Эксперт рассказала, в каком возрасте делать первую пластическую операцию
Эксперт рассказала, в каком возрасте делать первую пластическую операцию - РИА Новости, 19.10.2024
Эксперт рассказала, в каком возрасте делать первую пластическую операцию
Первую пластическую операцию раньше нужно было делать в 45-47 лет, но с развитием косметологии эта планка сместилась, и теперь женщины при правильном уходе... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T04:02
2024-10-19T04:02
россия
наталья мантурова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147434/72/1474347227_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_f1582fc1b99b716e62d3c5da75be8763.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Первую пластическую операцию раньше нужно было делать в 45-47 лет, но с развитием косметологии эта планка сместилась, и теперь женщины при правильном уходе остаются привлекательными до 60 лет, соответственно и корректировать возрастные изменения им нужно позже, заявила РИА Новости главный внештатный специалист пластический хирург Минздрава России, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья Мантурова. "Раньше считалось, что первую пластическую операцию, которая будет результативна для женщин и для мужчин, нужно делать в 45-47 лет. На сегодняшний день эта планка, конечно, сместилась, что связано с развитием аппаратной косметологии, регулярным уходом, с посещением косметолога. Женщины при правильном уходе остаются привлекательными до 60 лет, поэтому и корректировать какие-то возрастные изменения приходят намного позже", - сказала Мантурова. Она отметила, что необходимость пластической операции возникает, когда внешние особенности вызывают внутренний дискомфорт, который не удается решить другими способами, например, через косметологические процедуры. Кроме того, коррекция может проводиться и в молодом возрасте по эстетическим или медицинским показаниям, например, ринопластика, коррекция асимметрии, врожденной патологии или особенностей строения, пояснила Мантурова.
https://ria.ru/20240703/bayden-1957212916.html
https://ria.ru/20240905/youtube--1970905237.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147434/72/1474347227_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_60262b0c56f47751f059e51530bfa6a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, наталья мантурова, общество
Россия, Наталья Мантурова, Общество
Эксперт рассказала, в каком возрасте делать первую пластическую операцию

Эксперт Мантурова: сейчас поменялась планка возраста для пластических операций

© Fotolia / nikodashПластическая хирургия
Пластическая хирургия - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Fotolia / nikodash
Пластическая хирургия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Первую пластическую операцию раньше нужно было делать в 45-47 лет, но с развитием косметологии эта планка сместилась, и теперь женщины при правильном уходе остаются привлекательными до 60 лет, соответственно и корректировать возрастные изменения им нужно позже, заявила РИА Новости главный внештатный специалист пластический хирург Минздрава России, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья Мантурова.
«
"Раньше считалось, что первую пластическую операцию, которая будет результативна для женщин и для мужчин, нужно делать в 45-47 лет. На сегодняшний день эта планка, конечно, сместилась, что связано с развитием аппаратной косметологии, регулярным уходом, с посещением косметолога. Женщины при правильном уходе остаются привлекательными до 60 лет, поэтому и корректировать какие-то возрастные изменения приходят намного позже", - сказала Мантурова.
Первые телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Пластический хирург раскрыл причины странного вида Байдена
3 июля, 19:40
Она отметила, что необходимость пластической операции возникает, когда внешние особенности вызывают внутренний дискомфорт, который не удается решить другими способами, например, через косметологические процедуры.
Кроме того, коррекция может проводиться и в молодом возрасте по эстетическим или медицинским показаниям, например, ринопластика, коррекция асимметрии, врожденной патологии или особенностей строения, пояснила Мантурова.
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
YouTube перестанет навязывать подросткам видео с идеалами красоты
5 сентября, 18:58
 
РоссияНаталья МантуроваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала