https://ria.ru/20241019/plasticheskaya_operatsiya-1978850747.html

Эксперт рассказала, в каком возрасте делать первую пластическую операцию

Эксперт рассказала, в каком возрасте делать первую пластическую операцию - РИА Новости, 19.10.2024

Эксперт рассказала, в каком возрасте делать первую пластическую операцию

Первую пластическую операцию раньше нужно было делать в 45-47 лет, но с развитием косметологии эта планка сместилась, и теперь женщины при правильном уходе... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T04:02

2024-10-19T04:02

2024-10-19T04:02

россия

наталья мантурова

общество

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Первую пластическую операцию раньше нужно было делать в 45-47 лет, но с развитием косметологии эта планка сместилась, и теперь женщины при правильном уходе остаются привлекательными до 60 лет, соответственно и корректировать возрастные изменения им нужно позже, заявила РИА Новости главный внештатный специалист пластический хирург Минздрава России, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья Мантурова. "Раньше считалось, что первую пластическую операцию, которая будет результативна для женщин и для мужчин, нужно делать в 45-47 лет. На сегодняшний день эта планка, конечно, сместилась, что связано с развитием аппаратной косметологии, регулярным уходом, с посещением косметолога. Женщины при правильном уходе остаются привлекательными до 60 лет, поэтому и корректировать какие-то возрастные изменения приходят намного позже", - сказала Мантурова. Она отметила, что необходимость пластической операции возникает, когда внешние особенности вызывают внутренний дискомфорт, который не удается решить другими способами, например, через косметологические процедуры. Кроме того, коррекция может проводиться и в молодом возрасте по эстетическим или медицинским показаниям, например, ринопластика, коррекция асимметрии, врожденной патологии или особенностей строения, пояснила Мантурова.

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россия, наталья мантурова, общество