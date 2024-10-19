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На северо-западе Москвы обнаружили останки человека - РИА Новости, 19.10.2024
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18:25 19.10.2024 (обновлено: 18:29 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/ostanki-1978905997.html
На северо-западе Москвы обнаружили останки человека
На северо-западе Москвы обнаружили останки человека - РИА Новости, 19.10.2024
На северо-западе Москвы обнаружили останки человека
Останки человека найдены на северо-западе Москвы, организована доследственная проверка, сообщает СК России в Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T18:25
2024-10-19T18:29
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Останки человека найдены на северо-западе Москвы, организована доследственная проверка, сообщает СК России в Telegram-канале. "Девятнадцатого октября 2024 года в парке, расположенном вблизи улицы Свободы в городе Москве, обнаружены останки человека. В настоящее время следователи столичного СК работают на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. Уточняется, что планируется назначение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На северо-западе Москвы обнаружили останки человека

На северо-западе Москвы нашли останки человека, проводится проверка

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Останки человека найдены на северо-западе Москвы, организована доследственная проверка, сообщает СК России в Telegram-канале.
"Девятнадцатого октября 2024 года в парке, расположенном вблизи улицы Свободы в городе Москве, обнаружены останки человека. В настоящее время следователи столичного СК работают на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
Уточняется, что планируется назначение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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