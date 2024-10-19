https://ria.ru/20241019/ostanki-1978905997.html
На северо-западе Москвы обнаружили останки человека
На северо-западе Москвы обнаружили останки человека - РИА Новости, 19.10.2024
На северо-западе Москвы обнаружили останки человека
Останки человека найдены на северо-западе Москвы, организована доследственная проверка, сообщает СК России в Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T18:25
2024-10-19T18:25
2024-10-19T18:29
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Останки человека найдены на северо-западе Москвы, организована доследственная проверка, сообщает СК России в Telegram-канале. "Девятнадцатого октября 2024 года в парке, расположенном вблизи улицы Свободы в городе Москве, обнаружены останки человека. В настоящее время следователи столичного СК работают на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. Уточняется, что планируется назначение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20241013/kolorado-1977844368.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На северо-западе Москвы обнаружили останки человека
На северо-западе Москвы нашли останки человека, проводится проверка