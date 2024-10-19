https://ria.ru/20241019/ostanki-1978905997.html

На северо-западе Москвы обнаружили останки человека

На северо-западе Москвы обнаружили останки человека - РИА Новости, 19.10.2024

На северо-западе Москвы обнаружили останки человека

Останки человека найдены на северо-западе Москвы, организована доследственная проверка, сообщает СК России в Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T18:25

2024-10-19T18:25

2024-10-19T18:29

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Останки человека найдены на северо-западе Москвы, организована доследственная проверка, сообщает СК России в Telegram-канале. "Девятнадцатого октября 2024 года в парке, расположенном вблизи улицы Свободы в городе Москве, обнаружены останки человека. В настоящее время следователи столичного СК работают на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. Уточняется, что планируется назначение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20241013/kolorado-1977844368.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)