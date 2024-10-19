В Орле задержали инспекторов ДПС по подозрению в краже у пьяного водителя
В Орле задержали инспекторов ДПС по подозрению в краже более 2,6 миллиона рублей
Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Инспекторов дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции задержали в Орле по подозрению в похищении более 2,6 миллиона рублей у нетрезвого водителя, заведено уголовное дело, сообщили в СУСК РФ по Орловской области.
По информации СУСК, предварительно установлено, что в четверг сотрудники ДПС Госавтоинспекции в Орле остановили автомобиль, находившегося в алкогольном опьянении, местного водителя и похитили из салона машины, принадлежащие ему свыше 2,6 миллиона рублей.
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"Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по факту открытого хищения имущества жителя города Орла по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж в особо крупном размере)… В настоящее время подозреваемые следователем задержаны", – говорится в сообщении СУСК.
Как сообщили в УМВД России по региону, заявление о похищении денег поступило от бывшей супруги автомобилиста. По информации ведомства, сам мужчина рассказал, что инспекторы ДПС похитили деньги c переднего пассажирского сидения его машины. По данным УМВД, сотрудники ГАИ пояснили, что пытались остановить автомобиль "Мазда-3", двигавшийся с выключенными фарами. Водитель не остановился, попытался скрыться, затем бросил автомобиль, сбежал с места происшествия и задержать его не смогли, добавили в УМВД.
"Оперативниками собственной безопасности регионального УМВД России проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Также будет дана оценка полноте принятых мер правоохранителями при задержании правонарушителя и обеспечению сохранности автомобиля и находящегося в нем имущества", – уточнили в пресс-службе регионального главка полиции.
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