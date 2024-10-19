https://ria.ru/20241019/orel-1978918918.html

В Орле задержали инспекторов ДПС по подозрению в краже у пьяного водителя

В Орле задержали инспекторов ДПС по подозрению в краже у пьяного водителя - РИА Новости, 19.10.2024

В Орле задержали инспекторов ДПС по подозрению в краже у пьяного водителя

Инспекторов дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции задержали в Орле по подозрению в похищении более 2,6 миллиона рублей у нетрезвого водителя, заведено... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T20:36

2024-10-19T20:36

2024-10-19T20:36

происшествия

авто

россия

орел

орловская область

следственный комитет россии (ск рф)

гибдд мвд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_92250c5ce0e2a54c9bff468802e4eee7.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Инспекторов дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции задержали в Орле по подозрению в похищении более 2,6 миллиона рублей у нетрезвого водителя, заведено уголовное дело, сообщили в СУСК РФ по Орловской области. По информации СУСК, предварительно установлено, что в четверг сотрудники ДПС Госавтоинспекции в Орле остановили автомобиль, находившегося в алкогольном опьянении, местного водителя и похитили из салона машины, принадлежащие ему свыше 2,6 миллиона рублей. "Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по факту открытого хищения имущества жителя города Орла по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж в особо крупном размере)… В настоящее время подозреваемые следователем задержаны", – говорится в сообщении СУСК. Как сообщили в УМВД России по региону, заявление о похищении денег поступило от бывшей супруги автомобилиста. По информации ведомства, сам мужчина рассказал, что инспекторы ДПС похитили деньги c переднего пассажирского сидения его машины. По данным УМВД, сотрудники ГАИ пояснили, что пытались остановить автомобиль "Мазда-3", двигавшийся с выключенными фарами. Водитель не остановился, попытался скрыться, затем бросил автомобиль, сбежал с места происшествия и задержать его не смогли, добавили в УМВД. "Оперативниками собственной безопасности регионального УМВД России проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Также будет дана оценка полноте принятых мер правоохранителями при задержании правонарушителя и обеспечению сохранности автомобиля и находящегося в нем имущества", – уточнили в пресс-службе регионального главка полиции.

https://ria.ru/20241016/peterburg-1978355382.html

https://ria.ru/20240903/ingushetija-1970312811.html

россия

орел

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, россия, орел, орловская область, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф