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В Орле задержали инспекторов ДПС по подозрению в краже у пьяного водителя - РИА Новости, 19.10.2024
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20:36 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/orel-1978918918.html
В Орле задержали инспекторов ДПС по подозрению в краже у пьяного водителя
В Орле задержали инспекторов ДПС по подозрению в краже у пьяного водителя - РИА Новости, 19.10.2024
В Орле задержали инспекторов ДПС по подозрению в краже у пьяного водителя
Инспекторов дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции задержали в Орле по подозрению в похищении более 2,6 миллиона рублей у нетрезвого водителя, заведено... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T20:36
2024-10-19T20:36
происшествия
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россия
орел
орловская область
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Инспекторов дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции задержали в Орле по подозрению в похищении более 2,6 миллиона рублей у нетрезвого водителя, заведено уголовное дело, сообщили в СУСК РФ по Орловской области. По информации СУСК, предварительно установлено, что в четверг сотрудники ДПС Госавтоинспекции в Орле остановили автомобиль, находившегося в алкогольном опьянении, местного водителя и похитили из салона машины, принадлежащие ему свыше 2,6 миллиона рублей. "Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по факту открытого хищения имущества жителя города Орла по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж в особо крупном размере)… В настоящее время подозреваемые следователем задержаны", – говорится в сообщении СУСК. Как сообщили в УМВД России по региону, заявление о похищении денег поступило от бывшей супруги автомобилиста. По информации ведомства, сам мужчина рассказал, что инспекторы ДПС похитили деньги c переднего пассажирского сидения его машины. По данным УМВД, сотрудники ГАИ пояснили, что пытались остановить автомобиль "Мазда-3", двигавшийся с выключенными фарами. Водитель не остановился, попытался скрыться, затем бросил автомобиль, сбежал с места происшествия и задержать его не смогли, добавили в УМВД. "Оперативниками собственной безопасности регионального УМВД России проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Также будет дана оценка полноте принятых мер правоохранителями при задержании правонарушителя и обеспечению сохранности автомобиля и находящегося в нем имущества", – уточнили в пресс-службе регионального главка полиции.
https://ria.ru/20241016/peterburg-1978355382.html
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происшествия, авто, россия, орел, орловская область, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Россия, Орел, Орловская область, Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ
В Орле задержали инспекторов ДПС по подозрению в краже у пьяного водителя

В Орле задержали инспекторов ДПС по подозрению в краже более 2,6 миллиона рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Инспекторов дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции задержали в Орле по подозрению в похищении более 2,6 миллиона рублей у нетрезвого водителя, заведено уголовное дело, сообщили в СУСК РФ по Орловской области.
По информации СУСК, предварительно установлено, что в четверг сотрудники ДПС Госавтоинспекции в Орле остановили автомобиль, находившегося в алкогольном опьянении, местного водителя и похитили из салона машины, принадлежащие ему свыше 2,6 миллиона рублей.
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"Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по факту открытого хищения имущества жителя города Орла по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж в особо крупном размере)… В настоящее время подозреваемые следователем задержаны", – говорится в сообщении СУСК.
Как сообщили в УМВД России по региону, заявление о похищении денег поступило от бывшей супруги автомобилиста. По информации ведомства, сам мужчина рассказал, что инспекторы ДПС похитили деньги c переднего пассажирского сидения его машины. По данным УМВД, сотрудники ГАИ пояснили, что пытались остановить автомобиль "Мазда-3", двигавшийся с выключенными фарами. Водитель не остановился, попытался скрыться, затем бросил автомобиль, сбежал с места происшествия и задержать его не смогли, добавили в УМВД.
"Оперативниками собственной безопасности регионального УМВД России проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Также будет дана оценка полноте принятых мер правоохранителями при задержании правонарушителя и обеспечению сохранности автомобиля и находящегося в нем имущества", – уточнили в пресс-службе регионального главка полиции.
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ПроисшествияАвтоРоссияОрелОрловская областьСледственный комитет России (СК РФ)ГИБДД МВД РФ
 
 
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