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Зейн Малик перенес сольный тур в США из-за гибели Лиама Пейна - РИА Новости, 19.10.2024
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Шоубиз
 
22:15 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/onedirection-1978925112.html
Зейн Малик перенес сольный тур в США из-за гибели Лиама Пейна
Зейн Малик перенес сольный тур в США из-за гибели Лиама Пейна - РИА Новости, 19.10.2024
Зейн Малик перенес сольный тур в США из-за гибели Лиама Пейна
Британский певец, экс-участник популярной группы One Direction Зейн Малик сообщил о том, что в связи с гибелью своего бывшего коллеги Лиама Пейна перенес... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T22:15
2024-10-19T22:15
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Британский певец, экс-участник популярной группы One Direction Зейн Малик сообщил о том, что в связи с гибелью своего бывшего коллеги Лиама Пейна перенес проведение сольного тура в США. "В связи с душераздирающей потерей на этой неделе я принял решение отложить этап тура Stairway to the Sky в США. Даты переносятся на январь", - написал артист в Instagram*. В среду глава службы скорой помощи Буэнос-Айреса Альберто Крессенти подтвердил смерть 31-летнего Пейна, бывшего участника One Direction. Певец умер после падения с третьего этажа отеля в столичном районе Палермо. При падении он получил перелом основания черепа, спасти его было невозможно. Предположительно, Пейн был под воздействием наркотиков или алкоголя. Аргентинские СМИ опубликовали фото из номера артиста, в нем были обнаружены разбитый телевизор и, предположительно, кокаин. Незадолго до смерти певца управляющий отеля звонил в службу 911 и говорил, что боится за жизнь постояльца.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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сша, буэнос-айрес (город), в мире, палермо, происшествия
Шоубиз, США, Буэнос-Айрес (город), В мире, Палермо, Происшествия
Зейн Малик перенес сольный тур в США из-за гибели Лиама Пейна

Экс-участник One Direction Зейн Малик из-за гибели Лиама Пейна отложил тур в США

© AP Photo / Natacha PisarenkoСтихийный мемориала у отеля, где умер Лиам Пейн
Стихийный мемориала у отеля, где умер Лиам Пейн - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Стихийный мемориала у отеля, где умер Лиам Пейн
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Британский певец, экс-участник популярной группы One Direction Зейн Малик сообщил о том, что в связи с гибелью своего бывшего коллеги Лиама Пейна перенес проведение сольного тура в США.
"В связи с душераздирающей потерей на этой неделе я принял решение отложить этап тура Stairway to the Sky в США. Даты переносятся на январь", - написал артист в Instagram*.
В среду глава службы скорой помощи Буэнос-Айреса Альберто Крессенти подтвердил смерть 31-летнего Пейна, бывшего участника One Direction. Певец умер после падения с третьего этажа отеля в столичном районе Палермо. При падении он получил перелом основания черепа, спасти его было невозможно. Предположительно, Пейн был под воздействием наркотиков или алкоголя.
Аргентинские СМИ опубликовали фото из номера артиста, в нем были обнаружены разбитый телевизор и, предположительно, кокаин. Незадолго до смерти певца управляющий отеля звонил в службу 911 и говорил, что боится за жизнь постояльца.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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