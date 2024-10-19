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Зейн Малик перенес сольный тур в США из-за гибели Лиама Пейна
Зейн Малик перенес сольный тур в США из-за гибели Лиама Пейна - РИА Новости, 19.10.2024
Зейн Малик перенес сольный тур в США из-за гибели Лиама Пейна
Британский певец, экс-участник популярной группы One Direction Зейн Малик сообщил о том, что в связи с гибелью своего бывшего коллеги Лиама Пейна перенес... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T22:15
2024-10-19T22:15
2024-10-19T22:15
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Британский певец, экс-участник популярной группы One Direction Зейн Малик сообщил о том, что в связи с гибелью своего бывшего коллеги Лиама Пейна перенес проведение сольного тура в США. "В связи с душераздирающей потерей на этой неделе я принял решение отложить этап тура Stairway to the Sky в США. Даты переносятся на январь", - написал артист в Instagram*. В среду глава службы скорой помощи Буэнос-Айреса Альберто Крессенти подтвердил смерть 31-летнего Пейна, бывшего участника One Direction. Певец умер после падения с третьего этажа отеля в столичном районе Палермо. При падении он получил перелом основания черепа, спасти его было невозможно. Предположительно, Пейн был под воздействием наркотиков или алкоголя. Аргентинские СМИ опубликовали фото из номера артиста, в нем были обнаружены разбитый телевизор и, предположительно, кокаин. Незадолго до смерти певца управляющий отеля звонил в службу 911 и говорил, что боится за жизнь постояльца.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Зейн Малик перенес сольный тур в США из-за гибели Лиама Пейна
Экс-участник One Direction Зейн Малик из-за гибели Лиама Пейна отложил тур в США
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Британский певец, экс-участник популярной группы One Direction Зейн Малик сообщил о том, что в связи с гибелью своего бывшего коллеги Лиама Пейна перенес проведение сольного тура в США.
"В связи с душераздирающей потерей на этой неделе я принял решение отложить этап тура Stairway to the Sky в США. Даты переносятся на январь", - написал артист в Instagram*.
В среду глава службы скорой помощи Буэнос-Айреса
Альберто Крессенти подтвердил смерть 31-летнего Пейна, бывшего участника One Direction. Певец умер после падения с третьего этажа отеля в столичном районе Палермо
. При падении он получил перелом основания черепа, спасти его было невозможно. Предположительно, Пейн был под воздействием наркотиков или алкоголя.
Аргентинские СМИ опубликовали фото из номера артиста, в нем были обнаружены разбитый телевизор и, предположительно, кокаин. Незадолго до смерти певца управляющий отеля звонил в службу 911 и говорил, что боится за жизнь постояльца.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.