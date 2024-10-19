https://ria.ru/20241019/obstrely-1978870590.html

ВСУ увеличили интенсивность обстрелов Херсонской области

ВСУ увеличили интенсивность обстрелов Херсонской области - РИА Новости, 19.10.2024

ВСУ увеличили интенсивность обстрелов Херсонской области

Украинские войска за последние недели в два раза увеличили интенсивность обстрелов Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T10:35

2024-10-19T10:35

2024-10-19T10:35

в мире

днепр (город)

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Украинские войска за последние недели в два раза увеличили интенсивность обстрелов Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Обстрелы и атаки беспилотников происходят постоянно. Не проходит недели, чтобы не погиб хотя бы один мирный житель, а несколько человек не получили ранений и травм. Причём в последние две-три недели враг стал меньше экономить снаряды - выпускает за сутки до 70-80 и больше, тогда как раньше у него был лимит до 40-50", - сказал Сальдо РИА Новости. При этом, по его словам, интенсивность боестолкновений в Херсонской области, которые проходят по Днепру, сейчас меньше, чем, например, во время боёв за село Крынки. "Непосредственного близкого боевого контакта крупных подразделений нет. Боевые позиции разделены водой. После зачистки Крынок точек присутствия боевиков противника на левом берегу Днепра нет. Абсолютно", - сказал губернатор. Крынки – село на левом берегу Днепра, которое ВСУ пытались безуспешно захватить, форсируя реку, начиная с 2023 года. Но были оттуда выбиты, а само село и окрестности зачищены. Позже противник предпринял безуспешные попытки форсировать Днепр и закрепиться выше по течению реки, в районе поселка Днепряны.

https://ria.ru/20241008/udar-1976987797.html

https://ria.ru/20241011/prokudin-1977512296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепр (город), херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины