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ВСУ увеличили интенсивность обстрелов Херсонской области - РИА Новости, 19.10.2024
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10:35 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/obstrely-1978870590.html
ВСУ увеличили интенсивность обстрелов Херсонской области
ВСУ увеличили интенсивность обстрелов Херсонской области - РИА Новости, 19.10.2024
ВСУ увеличили интенсивность обстрелов Херсонской области
Украинские войска за последние недели в два раза увеличили интенсивность обстрелов Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T10:35
2024-10-19T10:35
в мире
днепр (город)
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Украинские войска за последние недели в два раза увеличили интенсивность обстрелов Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Обстрелы и атаки беспилотников происходят постоянно. Не проходит недели, чтобы не погиб хотя бы один мирный житель, а несколько человек не получили ранений и травм. Причём в последние две-три недели враг стал меньше экономить снаряды - выпускает за сутки до 70-80 и больше, тогда как раньше у него был лимит до 40-50", - сказал Сальдо РИА Новости. При этом, по его словам, интенсивность боестолкновений в Херсонской области, которые проходят по Днепру, сейчас меньше, чем, например, во время боёв за село Крынки. "Непосредственного близкого боевого контакта крупных подразделений нет. Боевые позиции разделены водой. После зачистки Крынок точек присутствия боевиков противника на левом берегу Днепра нет. Абсолютно", - сказал губернатор. Крынки – село на левом берегу Днепра, которое ВСУ пытались безуспешно захватить, форсируя реку, начиная с 2023 года. Но были оттуда выбиты, а само село и окрестности зачищены. Позже противник предпринял безуспешные попытки форсировать Днепр и закрепиться выше по течению реки, в районе поселка Днепряны.
https://ria.ru/20241008/udar-1976987797.html
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в мире, днепр (город), херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
В мире, Днепр (город), Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
ВСУ увеличили интенсивность обстрелов Херсонской области

Сальдо: ВСУ в два раза увеличили интенсивность обстрелов Херсонской области

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела поселка Днепряны в Херсонской области
Последствия обстрела поселка Днепряны в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия обстрела поселка Днепряны в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Украинские войска за последние недели в два раза увеличили интенсивность обстрелов Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Обстрелы и атаки беспилотников происходят постоянно. Не проходит недели, чтобы не погиб хотя бы один мирный житель, а несколько человек не получили ранений и травм. Причём в последние две-три недели враг стал меньше экономить снаряды - выпускает за сутки до 70-80 и больше, тогда как раньше у него был лимит до 40-50", - сказал Сальдо РИА Новости.
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При этом, по его словам, интенсивность боестолкновений в Херсонской области, которые проходят по Днепру, сейчас меньше, чем, например, во время боёв за село Крынки.
"Непосредственного близкого боевого контакта крупных подразделений нет. Боевые позиции разделены водой. После зачистки Крынок точек присутствия боевиков противника на левом берегу Днепра нет. Абсолютно", - сказал губернатор.
Крынки – село на левом берегу Днепра, которое ВСУ пытались безуспешно захватить, форсируя реку, начиная с 2023 года. Но были оттуда выбиты, а само село и окрестности зачищены. Позже противник предпринял безуспешные попытки форсировать Днепр и закрепиться выше по течению реки, в районе поселка Днепряны.
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В миреДнепр (город)Херсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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