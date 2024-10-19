https://ria.ru/20241019/obstrel-1978889021.html
При обстреле Шебекино ранен мирный житель
При обстреле Шебекино ранен мирный житель - РИА Новости, 19.10.2024
При обстреле Шебекино ранен мирный житель
Мирный житель ранен из-за обстрела в Шебекино Белгородской области, его доставили больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T14:47
2024-10-19T14:47
2024-10-19T15:22
специальная военная операция на украине
шебекино
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Мирный житель ранен из-за обстрела в Шебекино Белгородской области, его доставили больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Под ударом ВСУ находится город Шебекино. Ранен мирный житель. Мужчину с баротравмой бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи бригада скорой доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он.Кроме того, глава региона сообщил, что в результате двух обстрелов были повреждены четыре многоквартирных дома, четыре частных дома, два нежилых здания и коммерческий объект, в котором выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Также пробита кровля складского помещения одного из предприятий. Помимо этого, осколками были повреждены три автомобиля."Информация о последствиях уточняется. Администрация и оперативные службы продолжают обход", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20241019/ukraina-1978846717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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При обстреле Шебекино ранен мирный житель
При обстреле Шебекино ранен человек, мужчину с баротравмой доставили больницу