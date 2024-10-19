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При обстреле Шебекино ранен мирный житель - РИА Новости, 19.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:47 19.10.2024 (обновлено: 15:22 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/obstrel-1978889021.html
При обстреле Шебекино ранен мирный житель
При обстреле Шебекино ранен мирный житель - РИА Новости, 19.10.2024
При обстреле Шебекино ранен мирный житель
Мирный житель ранен из-за обстрела в Шебекино Белгородской области, его доставили больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T14:47
2024-10-19T15:22
специальная военная операция на украине
шебекино
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Мирный житель ранен из-за обстрела в Шебекино Белгородской области, его доставили больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Под ударом ВСУ находится город Шебекино. Ранен мирный житель. Мужчину с баротравмой бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи бригада скорой доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он.Кроме того, глава региона сообщил, что в результате двух обстрелов были повреждены четыре многоквартирных дома, четыре частных дома, два нежилых здания и коммерческий объект, в котором выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Также пробита кровля складского помещения одного из предприятий. Помимо этого, осколками были повреждены три автомобиля."Информация о последствиях уточняется. Администрация и оперативные службы продолжают обход", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20241019/ukraina-1978846717.html
https://ria.ru/20241017/energodar-1978548193.html
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шебекино, происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстреле Шебекино ранен мирный житель

При обстреле Шебекино ранен человек, мужчину с баротравмой доставили больницу

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ
Последствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Мирный житель ранен из-за обстрела в Шебекино Белгородской области, его доставили больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Под ударом ВСУ находится город Шебекино. Ранен мирный житель. Мужчину с баротравмой бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи бригада скорой доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он.
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Кроме того, глава региона сообщил, что в результате двух обстрелов были повреждены четыре многоквартирных дома, четыре частных дома, два нежилых здания и коммерческий объект, в котором выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Также пробита кровля складского помещения одного из предприятий. Помимо этого, осколками были повреждены три автомобиля.
"Информация о последствиях уточняется. Администрация и оперативные службы продолжают обход", - добавил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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