Эксперт рассказал, жалеют ли европейские ученые о разрыве связей с Россией
Ректор МГЛУ: европейские ученые сожалеют о разрыве связей с российскими вузами
Главное здание МГУ в Москве. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 19 окт - РИА Новости. Многие ученые из европейских вузов в частных беседах сожалеют о разорванных связях с российскими коллегами, МГЛУ на этом фоне развивает сотрудничество с вузами Глобального Юга, в частности, бразильскими, рассказала РИА Новости ректор Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Ирина Краева.
"Зависит от направления: с Глобальным Югом у нас расширяется сотрудничество стремительными темпами. Что касается Европы в целом, то не по нашей инициативе эти отношения часто были приостановлены, о чём многие наши европейские коллеги в частных беседах очень сожалеют, но и мы тоже сожалеем об этом. Я думаю, что всё вернется, мы не можем друг без друга, потому что мы веками общались и взаимодействовали", - заявила Краева на полях Международной недели русского языка в Стамбуле.
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Она подчеркнула, что разрыв контактов вредит самим инициаторам этого процесса.
"Санкции наказывают не только нас, но и другую сторону. Полагаю, что те, кто сейчас с нами работает, многое выиграют от этого. Пример: у нас сейчас нет стажировок и связей с португальскими университетами, зато пышным цветом расцветают связи с бразильскими университетами. И мы понемножку вводим в учебный процесс бразильский португальский", - отметила ректор.
Международная неделя русского языка "Восток - Запад" организована МГЛУ по заказу Россотрудничества.
Власти России неоднократно подчеркивали, что односторонние антироссийские меры западных стран и их союзников неприемлемы и незаконны, отмечая, что они введены в обход механизмов ООН.
В РФ также не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.