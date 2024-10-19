https://ria.ru/20241019/obrazovanie-1978854747.html

Эксперт рассказал, жалеют ли европейские ученые о разрыве связей с Россией

Эксперт рассказал, жалеют ли европейские ученые о разрыве связей с Россией - РИА Новости, 19.10.2024

Эксперт рассказал, жалеют ли европейские ученые о разрыве связей с Россией

Многие ученые из европейских вузов в частных беседах сожалеют о разорванных связях с российскими коллегами, МГЛУ на этом фоне развивает сотрудничество с вузами... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T06:22

2024-10-19T06:22

2024-10-19T06:22

россия

европа

стамбул

владимир путин

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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СТАМБУЛ, 19 окт - РИА Новости. Многие ученые из европейских вузов в частных беседах сожалеют о разорванных связях с российскими коллегами, МГЛУ на этом фоне развивает сотрудничество с вузами Глобального Юга, в частности, бразильскими, рассказала РИА Новости ректор Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Ирина Краева. "Зависит от направления: с Глобальным Югом у нас расширяется сотрудничество стремительными темпами. Что касается Европы в целом, то не по нашей инициативе эти отношения часто были приостановлены, о чём многие наши европейские коллеги в частных беседах очень сожалеют, но и мы тоже сожалеем об этом. Я думаю, что всё вернется, мы не можем друг без друга, потому что мы веками общались и взаимодействовали", - заявила Краева на полях Международной недели русского языка в Стамбуле. Она подчеркнула, что разрыв контактов вредит самим инициаторам этого процесса. "Санкции наказывают не только нас, но и другую сторону. Полагаю, что те, кто сейчас с нами работает, многое выиграют от этого. Пример: у нас сейчас нет стажировок и связей с португальскими университетами, зато пышным цветом расцветают связи с бразильскими университетами. И мы понемножку вводим в учебный процесс бразильский португальский", - отметила ректор. Международная неделя русского языка "Восток - Запад" организована МГЛУ по заказу Россотрудничества. Власти России неоднократно подчеркивали, что односторонние антироссийские меры западных стран и их союзников неприемлемы и незаконны, отмечая, что они введены в обход механизмов ООН. В РФ также не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240805/obrazovanie-1964065577.html

https://ria.ru/20240710/sistema-1958747757.html

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европа

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россия, европа, стамбул, владимир путин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), оон