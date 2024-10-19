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В МИД раскрыли детали договора о гарантиях безопасности с Белоруссией - РИА Новости, 19.10.2024
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08:12 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/oborona-1978859161.html
В МИД раскрыли детали договора о гарантиях безопасности с Белоруссией
В МИД раскрыли детали договора о гарантиях безопасности с Белоруссией - РИА Новости, 19.10.2024
В МИД раскрыли детали договора о гарантиях безопасности с Белоруссией
Россия и Белоруссия в договоре о гарантиях безопасности подтвердят готовность использовать все имеющиеся в их арсенале силы и средства в ответ на внешнюю... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T08:12
2024-10-19T08:12
россия
белоруссия
владимир путин
алексей полищук
снг
безопасность
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия и Белоруссия в договоре о гарантиях безопасности подтвердят готовность использовать все имеющиеся в их арсенале силы и средства в ответ на внешнюю агрессию, в том числе - в исключительных случаях - ядерное оружие, заявил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук."Договор подтвердит готовность России и Белоруссии использовать все имеющиеся в их арсенале силы и средства в ответ на внешнюю агрессию. В том числе - в исключительных случаях - ядерное оружие, как об этом 25 сентября этого года заявил президент России", - сказал он.Президент России Владимир Путин 25 сентября предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.
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россия, белоруссия, владимир путин, алексей полищук, снг, безопасность
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Алексей Полищук, СНГ, Безопасность
В МИД раскрыли детали договора о гарантиях безопасности с Белоруссией

Москва и Минск подтвердят готовность обороняться всеми средствами, включая ЯО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия и Белоруссия в договоре о гарантиях безопасности подтвердят готовность использовать все имеющиеся в их арсенале силы и средства в ответ на внешнюю агрессию, в том числе - в исключительных случаях - ядерное оружие, заявил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Договор подтвердит готовность России и Белоруссии использовать все имеющиеся в их арсенале силы и средства в ответ на внешнюю агрессию. В том числе - в исключительных случаях - ядерное оружие, как об этом 25 сентября этого года заявил президент России", - сказал он.
Президент России Владимир Путин 25 сентября предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.
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РоссияБелоруссияВладимир ПутинАлексей ПолищукСНГБезопасность
 
 
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