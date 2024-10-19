https://ria.ru/20241019/oborona-1978859161.html

В МИД раскрыли детали договора о гарантиях безопасности с Белоруссией

В МИД раскрыли детали договора о гарантиях безопасности с Белоруссией - РИА Новости, 19.10.2024

В МИД раскрыли детали договора о гарантиях безопасности с Белоруссией

Россия и Белоруссия в договоре о гарантиях безопасности подтвердят готовность использовать все имеющиеся в их арсенале силы и средства в ответ на внешнюю... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T08:12

2024-10-19T08:12

2024-10-19T08:12

россия

белоруссия

владимир путин

алексей полищук

снг

безопасность

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия и Белоруссия в договоре о гарантиях безопасности подтвердят готовность использовать все имеющиеся в их арсенале силы и средства в ответ на внешнюю агрессию, в том числе - в исключительных случаях - ядерное оружие, заявил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук."Договор подтвердит готовность России и Белоруссии использовать все имеющиеся в их арсенале силы и средства в ответ на внешнюю агрессию. В том числе - в исключительных случаях - ядерное оружие, как об этом 25 сентября этого года заявил президент России", - сказал он.Президент России Владимир Путин 25 сентября предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.

https://ria.ru/20241017/lukashenko-1978596063.html

россия

белоруссия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, белоруссия, владимир путин, алексей полищук, снг, безопасность