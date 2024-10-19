https://ria.ru/20241019/nigeriya-1978886937.html

В Нигерии жители по всей стране остались без электричества, пишут СМИ

В Нигерии жители по всей стране остались без электричества, пишут СМИ - РИА Новости, 19.10.2024

В Нигерии жители по всей стране остались без электричества, пишут СМИ

Масштабный сбой в энергосистеме произошел в третий раз за неделю в Нигерии, жители по всей стране остались без электричества, сообщила местная газета Daily... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T14:24

2024-10-19T14:24

2024-10-19T14:24

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нигерия

происшествия

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Масштабный сбой в энергосистеме произошел в третий раз за неделю в Нигерии, жители по всей стране остались без электричества, сообщила местная газета Daily Post. "Национальная энергетическая система Нигерии снова вышла из строя. Это уже третий раз за неделю", - говорится в материале. По данным издания, многие штаты остаются без света. Газета не приводит информацию о причинах сбоя.

https://ria.ru/20241018/kuba-1978834490.html

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в мире, нигерия, происшествия