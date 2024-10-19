https://ria.ru/20241019/nigeriya-1978886937.html
В Нигерии жители по всей стране остались без электричества, пишут СМИ
В Нигерии жители по всей стране остались без электричества, пишут СМИ - РИА Новости, 19.10.2024
В Нигерии жители по всей стране остались без электричества, пишут СМИ
Масштабный сбой в энергосистеме произошел в третий раз за неделю в Нигерии, жители по всей стране остались без электричества, сообщила местная газета Daily... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T14:24
2024-10-19T14:24
2024-10-19T14:24
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нигерия
происшествия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Масштабный сбой в энергосистеме произошел в третий раз за неделю в Нигерии, жители по всей стране остались без электричества, сообщила местная газета Daily Post. "Национальная энергетическая система Нигерии снова вышла из строя. Это уже третий раз за неделю", - говорится в материале. По данным издания, многие штаты остаются без света. Газета не приводит информацию о причинах сбоя.
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в мире, нигерия, происшествия
В мире, Нигерия, Происшествия
В Нигерии жители по всей стране остались без электричества, пишут СМИ
Daily Post: в Нигерии третий раз за неделю произошел сбой в энергосистеме