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В Нигерии жители по всей стране остались без электричества, пишут СМИ - РИА Новости, 19.10.2024
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14:24 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/nigeriya-1978886937.html
В Нигерии жители по всей стране остались без электричества, пишут СМИ
В Нигерии жители по всей стране остались без электричества, пишут СМИ - РИА Новости, 19.10.2024
В Нигерии жители по всей стране остались без электричества, пишут СМИ
Масштабный сбой в энергосистеме произошел в третий раз за неделю в Нигерии, жители по всей стране остались без электричества, сообщила местная газета Daily... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T14:24
2024-10-19T14:24
в мире
нигерия
происшествия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Масштабный сбой в энергосистеме произошел в третий раз за неделю в Нигерии, жители по всей стране остались без электричества, сообщила местная газета Daily Post. "Национальная энергетическая система Нигерии снова вышла из строя. Это уже третий раз за неделю", - говорится в материале. По данным издания, многие штаты остаются без света. Газета не приводит информацию о причинах сбоя.
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РИА Новости
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96
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в мире, нигерия, происшествия
В мире, Нигерия, Происшествия
В Нигерии жители по всей стране остались без электричества, пишут СМИ

Daily Post: в Нигерии третий раз за неделю произошел сбой в энергосистеме

© Flickr / Shariz ChakeraГород Кано, Нигерия
Город Кано, Нигерия - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Flickr / Shariz Chakera
Город Кано, Нигерия. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Масштабный сбой в энергосистеме произошел в третий раз за неделю в Нигерии, жители по всей стране остались без электричества, сообщила местная газета Daily Post.
"Национальная энергетическая система Нигерии снова вышла из строя. Это уже третий раз за неделю", - говорится в материале.
По данным издания, многие штаты остаются без света. Газета не приводит информацию о причинах сбоя.
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