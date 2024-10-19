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Нетаньяху обвинил Иран в попытке его ликвидировать

Нетаньяху обвинил Иран в попытке его ликвидировать - РИА Новости, 19.10.2024

Нетаньяху обвинил Иран в попытке его ликвидировать

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в попытке ликвидировать его вместе с супругой и назвал это "колоссальной ошибкой". РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T20:25

2024-10-19T20:25

2024-10-19T21:13

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в попытке ликвидировать его вместе с супругой и назвал это "колоссальной ошибкой". "Посланники Ирана, которые сегодня попытались совершить покушение на меня и мою супругу, совершили колоссальную ошибку. Это не остановит меня и Государство Израиль в нашей борьбе за возрождение против врагов, чтобы обеспечить безопасность для будущих поколений", — заявил Нетаньяху, слова которого распространила его канцелярия.Нетаньяху добавил, что каждый, кто причинит вред гражданам Израиля, "заплатит за это высокую цену". "Мы продолжим ликвидировать ваших террористов, вернем наших заложников из Газы и обеспечим безопасность нашим гражданам на севере. Мы добьемся всех целей войны, которые перед собой поставили, и изменим региональную безопасность на многие годы вперед", — заключил политик.Сегодня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о трех БПЛА, запущенных "Хезболлой" из Ливана, два из которых перехватили, а один попал в здание в районе города Кейсария, где в том числе находится частная резиденция премьер-министра.Канцелярия Нетаньяху позднее сообщила, что целью атаки беспилотника была резиденция, в которой в момент удара не было ни самого премьера, ни его супруги. В результате инцидента никто не пострадал.Как утверждал 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на высокопоставленного источника в правительстве, запуск беспилотника по частной резиденции Нетаньяху был попыткой Ирана устранить премьера.

https://ria.ru/20241018/izrail-1978739092.html

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в мире, иран, израиль, ливан, биньямин нетаньяху, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, происшествия