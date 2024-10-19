https://ria.ru/20241019/netanyakhu-1978917407.html
Нетаньяху обвинил Иран в попытке его ликвидировать
Нетаньяху обвинил Иран в попытке его ликвидировать - РИА Новости, 19.10.2024
Нетаньяху обвинил Иран в попытке его ликвидировать
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в попытке ликвидировать его вместе с супругой и назвал это "колоссальной ошибкой". РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T20:25
2024-10-19T20:25
2024-10-19T21:13
в мире
иран
израиль
ливан
биньямин нетаньяху
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1905995976_0:0:3007:1692_1920x0_80_0_0_08d438c53e6c6b135c0f748743ccb534.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в попытке ликвидировать его вместе с супругой и назвал это "колоссальной ошибкой". "Посланники Ирана, которые сегодня попытались совершить покушение на меня и мою супругу, совершили колоссальную ошибку. Это не остановит меня и Государство Израиль в нашей борьбе за возрождение против врагов, чтобы обеспечить безопасность для будущих поколений", — заявил Нетаньяху, слова которого распространила его канцелярия.Нетаньяху добавил, что каждый, кто причинит вред гражданам Израиля, "заплатит за это высокую цену". "Мы продолжим ликвидировать ваших террористов, вернем наших заложников из Газы и обеспечим безопасность нашим гражданам на севере. Мы добьемся всех целей войны, которые перед собой поставили, и изменим региональную безопасность на многие годы вперед", — заключил политик.Сегодня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о трех БПЛА, запущенных "Хезболлой" из Ливана, два из которых перехватили, а один попал в здание в районе города Кейсария, где в том числе находится частная резиденция премьер-министра.Канцелярия Нетаньяху позднее сообщила, что целью атаки беспилотника была резиденция, в которой в момент удара не было ни самого премьера, ни его супруги. В результате инцидента никто не пострадал.Как утверждал 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на высокопоставленного источника в правительстве, запуск беспилотника по частной резиденции Нетаньяху был попыткой Ирана устранить премьера.
https://ria.ru/20241018/izrail-1978739092.html
https://ria.ru/20241013/iran-1977842285.html
иран
израиль
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1905995976_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_06b42aa43a692a037c5c46190d2a4e98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, ливан, биньямин нетаньяху, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, происшествия
В мире, Иран, Израиль, Ливан, Биньямин Нетаньяху, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Происшествия
Нетаньяху обвинил Иран в попытке его ликвидировать
Нетаньяху обвинил Иран в попытке ликвидировать его и назвал это ошибкой
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в попытке ликвидировать его вместе с супругой и назвал это "колоссальной ошибкой".
«
"Посланники Ирана, которые сегодня попытались совершить покушение на меня и мою супругу, совершили колоссальную ошибку. Это не остановит меня и Государство Израиль в нашей борьбе за возрождение против врагов, чтобы обеспечить безопасность для будущих поколений", — заявил Нетаньяху, слова которого распространила его канцелярия.
Нетаньяху добавил, что каждый, кто причинит вред гражданам Израиля, "заплатит за это высокую цену".
"Мы продолжим ликвидировать ваших террористов, вернем наших заложников из Газы и обеспечим безопасность нашим гражданам на севере. Мы добьемся всех целей войны, которые перед собой поставили, и изменим региональную безопасность на многие годы вперед", — заключил политик.
Сегодня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о трех БПЛА, запущенных "Хезболлой" из Ливана
, два из которых перехватили, а один попал в здание в районе города Кейсария, где в том числе находится частная резиденция премьер-министра.
Канцелярия Нетаньяху позднее сообщила, что целью атаки беспилотника была резиденция, в которой в момент удара не было ни самого премьера, ни его супруги. В результате инцидента никто не пострадал.
Как утверждал 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на высокопоставленного источника в правительстве, запуск беспилотника по частной резиденции Нетаньяху был попыткой Ирана устранить премьера.