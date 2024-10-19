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Военный флот Мексики изъял более восьми тонн наркотиков - РИА Новости, 19.10.2024
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05:39 19.10.2024 (обновлено: 06:01 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/narkotiki-1978853854.html
Военный флот Мексики изъял более восьми тонн наркотиков
Военный флот Мексики изъял более восьми тонн наркотиков - РИА Новости, 19.10.2024
Военный флот Мексики изъял более восьми тонн наркотиков
Подразделения ВМФ Мексики в ходе операции у побережья штатов Мичоакан и Герреро задержали шесть лодок с наркотиками общей массой 8361 килограмм, задержаны 23... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T05:39
2024-10-19T06:01
мексика
мичоакан
герреро
в мире
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МЕХИКО, 19 окт - РИА Новости. Подразделения ВМФ Мексики в ходе операции у побережья штатов Мичоакан и Герреро задержали шесть лодок с наркотиками общей массой 8361 килограмм, задержаны 23 человека, сообщило министерство ВМФ. "Военно-морской персонал изъял 8361 килограмм незаконного груза, что представляет собой крупнейшее количество наркотиков, изъятое в ходе морской операции, беспрецедентное в истории учреждения", - говорится в сообщении на сайте министерства. Уточняется, что перехват быстроходных катеров с грузами наркотиков и топлива был осуществлен с участием кораблей и морской авиации у побережья штатов Мичоакан и Герреро. Одно из судов было полупогружным, его захват в министерстве назвали "абордажем в экстремальных условиях", поскольку он осуществлялся с вертолета на полном ходу. Отмечается, что на судах, команды которых по ходу погони пытались избавиться от грузов наркотиков, сбрасывая мешки в море, были задержаны 23 человека.
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мексика, мичоакан, герреро, в мире
Мексика, Мичоакан, Герреро, В мире
Военный флот Мексики изъял более восьми тонн наркотиков

ВМФ Мексики задержал шесть лодок с наркотиками общей массой более восьми тонн

© iStock.com / GummyBoneПолицейский автомобиль в Мексике
Полицейский автомобиль в Мексике - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© iStock.com / GummyBone
Полицейский автомобиль в Мексике. Архивное фото
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МЕХИКО, 19 окт - РИА Новости. Подразделения ВМФ Мексики в ходе операции у побережья штатов Мичоакан и Герреро задержали шесть лодок с наркотиками общей массой 8361 килограмм, задержаны 23 человека, сообщило министерство ВМФ.
"Военно-морской персонал изъял 8361 килограмм незаконного груза, что представляет собой крупнейшее количество наркотиков, изъятое в ходе морской операции, беспрецедентное в истории учреждения", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Уточняется, что перехват быстроходных катеров с грузами наркотиков и топлива был осуществлен с участием кораблей и морской авиации у побережья штатов Мичоакан и Герреро. Одно из судов было полупогружным, его захват в министерстве назвали "абордажем в экстремальных условиях", поскольку он осуществлялся с вертолета на полном ходу.
Отмечается, что на судах, команды которых по ходу погони пытались избавиться от грузов наркотиков, сбрасывая мешки в море, были задержаны 23 человека.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Трамп заявил о необходимости военной операции для борьбы с наркотиками
3 октября, 09:52
 
МексикаМичоаканГеррероВ мире
 
 
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