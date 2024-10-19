https://ria.ru/20241019/narkotiki-1978853854.html

Военный флот Мексики изъял более восьми тонн наркотиков

Военный флот Мексики изъял более восьми тонн наркотиков - РИА Новости, 19.10.2024

Военный флот Мексики изъял более восьми тонн наркотиков

Подразделения ВМФ Мексики в ходе операции у побережья штатов Мичоакан и Герреро задержали шесть лодок с наркотиками общей массой 8361 килограмм, задержаны 23... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T05:39

2024-10-19T05:39

2024-10-19T06:01

мексика

мичоакан

герреро

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МЕХИКО, 19 окт - РИА Новости. Подразделения ВМФ Мексики в ходе операции у побережья штатов Мичоакан и Герреро задержали шесть лодок с наркотиками общей массой 8361 килограмм, задержаны 23 человека, сообщило министерство ВМФ. "Военно-морской персонал изъял 8361 килограмм незаконного груза, что представляет собой крупнейшее количество наркотиков, изъятое в ходе морской операции, беспрецедентное в истории учреждения", - говорится в сообщении на сайте министерства. Уточняется, что перехват быстроходных катеров с грузами наркотиков и топлива был осуществлен с участием кораблей и морской авиации у побережья штатов Мичоакан и Герреро. Одно из судов было полупогружным, его захват в министерстве назвали "абордажем в экстремальных условиях", поскольку он осуществлялся с вертолета на полном ходу. Отмечается, что на судах, команды которых по ходу погони пытались избавиться от грузов наркотиков, сбрасывая мешки в море, были задержаны 23 человека.

https://ria.ru/20241003/tramp-1976091016.html

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мичоакан

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мексика, мичоакан, герреро, в мире