https://ria.ru/20241019/naemniki-1978869281.html
Житель Курской области рассказал о жестокости наемников из НАТО
Житель Курской области рассказал о жестокости наемников из НАТО - РИА Новости, 19.10.2024
Житель Курской области рассказал о жестокости наемников из НАТО
Житель курской Суджи Валерий Моисеев рассказал РИА Новости, как иностранные наемники, говорящие по-французски и по-английски, воюющие на стороне ВСУ, не щадят... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T10:17
2024-10-19T10:17
2024-10-19T10:17
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КУРСК, 19 окт – РИА Новости. Житель курской Суджи Валерий Моисеев рассказал РИА Новости, как иностранные наемники, говорящие по-французски и по-английски, воюющие на стороне ВСУ, не щадят жителей оккупированного курского приграничья, расправляются с ними с особой жестокостью. По словам Моисеева, он выехал из родного города Суджи, когда начались усиленные обстрелы со стороны Украины. Вместе с семьей мужчина шел несколько километров пешком, чтобы эвакуироваться в безопасное место. Сейчас они живут в пункте временного размещения в Курске. "Наемники из стран НАТО - а мы слышали польскую, французскую речь, английскую, американцы - они отличаются тем, что не щадят никого. Люди рассказывали, что убивают, просто кидают гранату в погреб, очень жестко себя ведут", - поделился Моисеев. Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России, Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 23 850 военнослужащих и 165 танков. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240820/ssha-1967233163.html
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РИА Новости
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в мире, суджа, украина, курск, валерий герасимов, вооруженные силы украины, нато
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Житель Курской области рассказал о жестокости наемников из НАТО
Очевидец: наемники из стран НАТО жестоко убивают жителей Курской области