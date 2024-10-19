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Житель Курской области рассказал о жестокости наемников из НАТО - РИА Новости, 19.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:17 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/naemniki-1978869281.html
Житель Курской области рассказал о жестокости наемников из НАТО
Житель Курской области рассказал о жестокости наемников из НАТО - РИА Новости, 19.10.2024
Житель Курской области рассказал о жестокости наемников из НАТО
Житель курской Суджи Валерий Моисеев рассказал РИА Новости, как иностранные наемники, говорящие по-французски и по-английски, воюющие на стороне ВСУ, не щадят... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T10:17
2024-10-19T10:17
специальная военная операция на украине
в мире
суджа
украина
курск
валерий герасимов
вооруженные силы украины
нато
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КУРСК, 19 окт – РИА Новости. Житель курской Суджи Валерий Моисеев рассказал РИА Новости, как иностранные наемники, говорящие по-французски и по-английски, воюющие на стороне ВСУ, не щадят жителей оккупированного курского приграничья, расправляются с ними с особой жестокостью. По словам Моисеева, он выехал из родного города Суджи, когда начались усиленные обстрелы со стороны Украины. Вместе с семьей мужчина шел несколько километров пешком, чтобы эвакуироваться в безопасное место. Сейчас они живут в пункте временного размещения в Курске. "Наемники из стран НАТО - а мы слышали польскую, французскую речь, английскую, американцы - они отличаются тем, что не щадят никого. Люди рассказывали, что убивают, просто кидают гранату в погреб, очень жестко себя ведут", - поделился Моисеев. Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России, Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 23 850 военнослужащих и 165 танков. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240820/ssha-1967233163.html
https://ria.ru/20241018/voennye-1978746472.html
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в мире, суджа, украина, курск, валерий герасимов, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Суджа, Украина, Курск, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, НАТО
Житель Курской области рассказал о жестокости наемников из НАТО

Очевидец: наемники из стран НАТО жестоко убивают жителей Курской области

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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КУРСК, 19 окт – РИА Новости. Житель курской Суджи Валерий Моисеев рассказал РИА Новости, как иностранные наемники, говорящие по-французски и по-английски, воюющие на стороне ВСУ, не щадят жителей оккупированного курского приграничья, расправляются с ними с особой жестокостью.
По словам Моисеева, он выехал из родного города Суджи, когда начались усиленные обстрелы со стороны Украины. Вместе с семьей мужчина шел несколько километров пешком, чтобы эвакуироваться в безопасное место. Сейчас они живут в пункте временного размещения в Курске.
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"Наемники из стран НАТО - а мы слышали польскую, французскую речь, английскую, американцы - они отличаются тем, что не щадят никого. Люди рассказывали, что убивают, просто кидают гранату в погреб, очень жестко себя ведут", - поделился Моисеев.
Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России, Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По последним данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 23 850 военнослужащих и 165 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Пленный рассказал о подготовке военных ВСУ, напавших на Курскую область
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСуджаУкраинаКурскВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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