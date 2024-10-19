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В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадал мужчина

В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 19.10.2024

В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадал мужчина

Ранен мирный житель в селе Вязовое Краснояружского района Белгородской области после обстрела ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T16:29

2024-10-19T16:29

2024-10-19T16:29

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Ранен мирный житель в селе Вязовое Краснояружского района Белгородской области после обстрела ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "ВСУ продолжают наносить удары по нашей территории. Ранен ещё один мирный житель. В селе Вязовое Краснояружского района в результате прилёта боеприпаса ранен мужчина. Пострадавшего с травмой головы, ранением брюшной полости, осколочными ранениями рук и ног бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в Telegram-канале. Гладков уточнил, что город Шебекино снова подвергся обстрелу. В результате прямого попадания снаряда были разрушены кровля и одна из квартир многоквартирного дома. Также повреждены социальный объект и ограждение частного домовладения. Кроме того, в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа вследствие прилёта боеприпаса пробита кровля жилого дома.

https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html

белгородская область

шебекино

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины