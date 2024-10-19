https://ria.ru/20241019/mukhomory-1978889561.html

Пермский край лидирует по экспорту мухоморов в США и Азию

Пермский край лидирует по экспорту мухоморов в США и Азию - РИА Новости, 19.10.2024

Пермский край лидирует по экспорту мухоморов в США и Азию

Пермский край экспортировал около 400 килограммов мухоморов в Киргизию, Филиппины и США в 2023 году и январе 2024 года, следует из данных на сайте... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T14:54

2024-10-19T14:54

2024-10-19T14:54

сша

пермский край

киргизия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

экономика

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ПЕРМЬ, 19 окт - РИА Новости. Пермский край экспортировал около 400 килограммов мухоморов в Киргизию, Филиппины и США в 2023 году и январе 2024 года, следует из данных на сайте Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю. По данным ведомства, в первой половине 2023 года были оформлены фитосанитарные сертификаты на отправку из региона 0,38 тонн сублимированных королевских мухоморов в Киргизию и США. В январе был осуществлен карантинный фитосанитарный контроль еще 0,48 кг сушеных грибов (мухоморов), предназначенных для отправки на Филиппины. Также из данных на сайте Россельхознадзора следует, что в первой половине 2022 года в США было экспортировано 0,08 тонн мухоморов.

https://ria.ru/20240604/borschevik-1950480114.html

сша

пермский край

киргизия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, пермский край, киргизия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экономика