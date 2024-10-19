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Пермский край лидирует по экспорту мухоморов в США и Азию - РИА Новости, 19.10.2024
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14:54 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/mukhomory-1978889561.html
Пермский край лидирует по экспорту мухоморов в США и Азию
Пермский край лидирует по экспорту мухоморов в США и Азию - РИА Новости, 19.10.2024
Пермский край лидирует по экспорту мухоморов в США и Азию
Пермский край экспортировал около 400 килограммов мухоморов в Киргизию, Филиппины и США в 2023 году и январе 2024 года, следует из данных на сайте... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T14:54
2024-10-19T14:54
сша
пермский край
киргизия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
экономика
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ПЕРМЬ, 19 окт - РИА Новости. Пермский край экспортировал около 400 килограммов мухоморов в Киргизию, Филиппины и США в 2023 году и январе 2024 года, следует из данных на сайте Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю. По данным ведомства, в первой половине 2023 года были оформлены фитосанитарные сертификаты на отправку из региона 0,38 тонн сублимированных королевских мухоморов в Киргизию и США. В январе был осуществлен карантинный фитосанитарный контроль еще 0,48 кг сушеных грибов (мухоморов), предназначенных для отправки на Филиппины. Также из данных на сайте Россельхознадзора следует, что в первой половине 2022 года в США было экспортировано 0,08 тонн мухоморов.
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сша
пермский край
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сша, пермский край, киргизия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экономика
США, Пермский край, Киргизия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Экономика
Пермский край лидирует по экспорту мухоморов в США и Азию

Пермский край экспортировал 400 килограммов мухоморов в Азию и США

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкМухомор
Мухомор - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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ПЕРМЬ, 19 окт - РИА Новости. Пермский край экспортировал около 400 килограммов мухоморов в Киргизию, Филиппины и США в 2023 году и январе 2024 года, следует из данных на сайте Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю.
По данным ведомства, в первой половине 2023 года были оформлены фитосанитарные сертификаты на отправку из региона 0,38 тонн сублимированных королевских мухоморов в Киргизию и США. В январе был осуществлен карантинный фитосанитарный контроль еще 0,48 кг сушеных грибов (мухоморов), предназначенных для отправки на Филиппины.
Также из данных на сайте Россельхознадзора следует, что в первой половине 2022 года в США было экспортировано 0,08 тонн мухоморов.
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СШАПермский крайКиргизияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Экономика
 
 
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