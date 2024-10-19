https://ria.ru/20241019/moskva-1979144596.html

Более 60 домов с рустованными фасадами капитально отремонтировали в Москве

Более 60 домов с рустованными фасадами капитально отремонтировали в Москве - РИА Новости, 21.10.2024

Более 60 домов с рустованными фасадами капитально отремонтировали в Москве

Капитальный ремонт 62 домов с рустованными фасадами провели в Москве в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-19T13:19

2024-10-19T13:19

2024-10-21T16:20

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Капитальный ремонт 62 домов с рустованными фасадами провели в Москве в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В этом году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы капитально отремонтируют 62 дома с рустованными фасадами. Термин "руст" происходит от латинского rusticus ("деревенский"), еще с античных времен так обозначали облицовку грубо отесанным камнем. Такой декоративный элемент свойственен неоклассической архитектуре столицы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2024 году завершили ремонт в доме 6 на улице Маршала Тимошенко. Для ремонта дома был разработан индивидуальный проект. Особое внимание уделили восстановлению фасада. Стены здания промыли и расчистили, восстановили кирпичную кладку, обработали поверхность специальными составами, нанесли краску. "Еще одно здание с рустом, в котором провели капитальный ремонт, находится по адресу: улица Гиляровского, дом 56... Специалисты отремонтировали балконы и подъезды, обновили цоколь, проложили новую электросеть, заменили стояки водоотведения и водосточные трубы. Работы провели и по восстановлению фасада. Стены очистили от старой краски, восстановили кирпичную кладку и обработали поверхность антигрибковыми составами", - добавили на сайте. Кроме того, подчеркивается, что здания с рустом на фасадах восстанавливали и в предыдущие годы. В том числе, дом 15 на Большой Набережной улице. Были приведены в порядок подвал, специалисты заменили магистрали центрального отопления, восстановили поврежденные плиты балконов и кронштейны. Также были проведены работы по восстановлению фасада.

https://ria.ru/20241019/moskva-1978874076.html

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москва, городское хозяйство москвы