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Более 60 домов с рустованными фасадами капитально отремонтировали в Москве - РИА Новости, 21.10.2024
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13:19 19.10.2024 (обновлено: 16:20 21.10.2024)
https://ria.ru/20241019/moskva-1979144596.html
Более 60 домов с рустованными фасадами капитально отремонтировали в Москве
Более 60 домов с рустованными фасадами капитально отремонтировали в Москве - РИА Новости, 21.10.2024
Более 60 домов с рустованными фасадами капитально отремонтировали в Москве
Капитальный ремонт 62 домов с рустованными фасадами провели в Москве в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-19T13:19
2024-10-21T16:20
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Капитальный ремонт 62 домов с рустованными фасадами провели в Москве в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В этом году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы капитально отремонтируют 62 дома с рустованными фасадами. Термин "руст" происходит от латинского rusticus ("деревенский"), еще с античных времен так обозначали облицовку грубо отесанным камнем. Такой декоративный элемент свойственен неоклассической архитектуре столицы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2024 году завершили ремонт в доме 6 на улице Маршала Тимошенко. Для ремонта дома был разработан индивидуальный проект. Особое внимание уделили восстановлению фасада. Стены здания промыли и расчистили, восстановили кирпичную кладку, обработали поверхность специальными составами, нанесли краску. "Еще одно здание с рустом, в котором провели капитальный ремонт, находится по адресу: улица Гиляровского, дом 56... Специалисты отремонтировали балконы и подъезды, обновили цоколь, проложили новую электросеть, заменили стояки водоотведения и водосточные трубы. Работы провели и по восстановлению фасада. Стены очистили от старой краски, восстановили кирпичную кладку и обработали поверхность антигрибковыми составами", - добавили на сайте. Кроме того, подчеркивается, что здания с рустом на фасадах восстанавливали и в предыдущие годы. В том числе, дом 15 на Большой Набережной улице. Были приведены в порядок подвал, специалисты заменили магистрали центрального отопления, восстановили поврежденные плиты балконов и кронштейны. Также были проведены работы по восстановлению фасада.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы

Более 60 домов с рустованными фасадами капитально отремонтировали в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Москва
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Капитальный ремонт 62 домов с рустованными фасадами провели в Москве в 2024 году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В этом году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы капитально отремонтируют 62 дома с рустованными фасадами. Термин "руст" происходит от латинского rusticus ("деревенский"), еще с античных времен так обозначали облицовку грубо отесанным камнем. Такой декоративный элемент свойственен неоклассической архитектуре столицы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в 2024 году завершили ремонт в доме 6 на улице Маршала Тимошенко. Для ремонта дома был разработан индивидуальный проект. Особое внимание уделили восстановлению фасада. Стены здания промыли и расчистили, восстановили кирпичную кладку, обработали поверхность специальными составами, нанесли краску.
"Еще одно здание с рустом, в котором провели капитальный ремонт, находится по адресу: улица Гиляровского, дом 56... Специалисты отремонтировали балконы и подъезды, обновили цоколь, проложили новую электросеть, заменили стояки водоотведения и водосточные трубы. Работы провели и по восстановлению фасада. Стены очистили от старой краски, восстановили кирпичную кладку и обработали поверхность антигрибковыми составами", - добавили на сайте.
Кроме того, подчеркивается, что здания с рустом на фасадах восстанавливали и в предыдущие годы. В том числе, дом 15 на Большой Набережной улице. Были приведены в порядок подвал, специалисты заменили магистрали центрального отопления, восстановили поврежденные плиты балконов и кронштейны. Также были проведены работы по восстановлению фасада.
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