https://ria.ru/20241019/moskva-1978880711.html

В Москве установили более четырех тысяч новых указателей

В Москве установили более четырех тысяч новых указателей - РИА Новости, 19.10.2024

В Москве установили более четырех тысяч новых указателей

Специалисты комплекса городского хозяйства установили с начала года более 4 тысяч новых домовых и городских указателей, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T12:40

2024-10-19T12:40

2024-10-19T12:40

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установили с начала года более 4 тысяч новых домовых и городских указателей, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая стартовала в 2014 году. За это время в городе появилось более 118 тысяч новых указателей, которые помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к транспортным и социально значимым объектам. За январь - сентябрь этого года установили 1149 городских указателей и более 2,9 тысячи домовых", - отметил Бирюков. Заммэра напомнил, что все навигационные элементы в Москве соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц. "Пешеходная навигация становится все более информативной и удобной. В 2020 году добавили QR-коды на таблички городских указателей, по которым любой москвич или гость столицы может узнать информацию о выдающихся личностях и построить маршрут к связанным с ними объектам. В этом году для удобства пешеходов внедрили два новых элемента навигации - информационные модули и указатели типа стойка. Они появились в Парке Победы на Поклонной горе", - добавил Бирюков. Он подчеркнул, что создание единой системы навигации является важной составляющей комфортной городской среды.

https://ria.ru/20241019/moskva-1978874076.html

https://ria.ru/20240912/moskva-1972262160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков