https://ria.ru/20241019/moskva-1978880711.html
В Москве установили более четырех тысяч новых указателей
В Москве установили более четырех тысяч новых указателей - РИА Новости, 19.10.2024
В Москве установили более четырех тысяч новых указателей
Специалисты комплекса городского хозяйства установили с начала года более 4 тысяч новых домовых и городских указателей, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T12:40
2024-10-19T12:40
2024-10-19T12:40
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установили с начала года более 4 тысяч новых домовых и городских указателей, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая стартовала в 2014 году. За это время в городе появилось более 118 тысяч новых указателей, которые помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к транспортным и социально значимым объектам. За январь - сентябрь этого года установили 1149 городских указателей и более 2,9 тысячи домовых", - отметил Бирюков. Заммэра напомнил, что все навигационные элементы в Москве соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц. "Пешеходная навигация становится все более информативной и удобной. В 2020 году добавили QR-коды на таблички городских указателей, по которым любой москвич или гость столицы может узнать информацию о выдающихся личностях и построить маршрут к связанным с ними объектам. В этом году для удобства пешеходов внедрили два новых элемента навигации - информационные модули и указатели типа стойка. Они появились в Парке Победы на Поклонной горе", - добавил Бирюков. Он подчеркнул, что создание единой системы навигации является важной составляющей комфортной городской среды.
https://ria.ru/20241019/moskva-1978874076.html
https://ria.ru/20240912/moskva-1972262160.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве установили более четырех тысяч новых указателей
В Москве установили более четырех тысяч новых домовых и городских указателей
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установили с начала года более 4 тысяч новых домовых и городских указателей, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая стартовала в 2014 году. За это время в городе появилось более 118 тысяч новых указателей, которые помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к транспортным и социально значимым объектам. За январь - сентябрь этого года установили 1149 городских указателей и более 2,9 тысячи домовых", - отметил Бирюков.
Заммэра напомнил, что все навигационные элементы в Москве соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц.
"Пешеходная навигация становится все более информативной и удобной. В 2020 году добавили QR-коды на таблички городских указателей, по которым любой москвич или гость столицы может узнать информацию о выдающихся личностях и построить маршрут к связанным с ними объектам. В этом году для удобства пешеходов внедрили два новых элемента навигации - информационные модули и указатели типа стойка. Они появились в Парке Победы на Поклонной горе", - добавил Бирюков.
Он подчеркнул, что создание единой системы навигации является важной составляющей комфортной городской среды.