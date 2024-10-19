https://ria.ru/20241019/moskva-1978874076.html
В Москве появятся еще 45 инженерных сооружений
В Москве появятся еще 45 инженерных сооружений - РИА Новости, 19.10.2024
В Москве появятся еще 45 инженерных сооружений
Еще 45 инженерных сооружений, включая велопешеходный мост через Нагатинский затон, появятся в Москве в ближайшие два года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T11:15
2024-10-19T11:15
2024-10-19T11:15
общество
городское хозяйство москвы
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Еще 45 инженерных сооружений, включая велопешеходный мост через Нагатинский затон, появятся в Москве в ближайшие два года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. "Темп не сбавляем, и в ближайшие два года построим еще 45 сооружений, включая велопешеходный мост через Нагатинский затон, автомобильный мост через Москву-реку между районами Филёвский Парк и Хорошёво-Мнёвники и еще один через Москву-реку в створе Берегового проезда", - написал он. Отмечается, что более 450 инженерных сооружений было построено в столице с 2011 года, Среди них мосты, эстакады, тоннели, путепроводы, которые формируют единый транспортный каркас столицы.
https://ria.ru/20240506/most-1944067997.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин
В Москве появятся еще 45 инженерных сооружений
Собянин: в Москве в ближайшие два года появятся еще 45 инженерных сооружений