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В Москве появятся еще 45 инженерных сооружений - РИА Новости, 19.10.2024
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11:15 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/moskva-1978874076.html
В Москве появятся еще 45 инженерных сооружений
В Москве появятся еще 45 инженерных сооружений - РИА Новости, 19.10.2024
В Москве появятся еще 45 инженерных сооружений
Еще 45 инженерных сооружений, включая велопешеходный мост через Нагатинский затон, появятся в Москве в ближайшие два года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T11:15
2024-10-19T11:15
общество
городское хозяйство москвы
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Еще 45 инженерных сооружений, включая велопешеходный мост через Нагатинский затон, появятся в Москве в ближайшие два года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. "Темп не сбавляем, и в ближайшие два года построим еще 45 сооружений, включая велопешеходный мост через Нагатинский затон, автомобильный мост через Москву-реку между районами Филёвский Парк и Хорошёво-Мнёвники и еще один через Москву-реку в створе Берегового проезда", - написал он. Отмечается, что более 450 инженерных сооружений было построено в столице с 2011 года, Среди них мосты, эстакады, тоннели, путепроводы, которые формируют единый транспортный каркас столицы.
https://ria.ru/20240506/most-1944067997.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин
В Москве появятся еще 45 инженерных сооружений

Собянин: в Москве в ближайшие два года появятся еще 45 инженерных сооружений

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПанорама Москвы
Панорама Москвы - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Еще 45 инженерных сооружений, включая велопешеходный мост через Нагатинский затон, появятся в Москве в ближайшие два года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.
"Темп не сбавляем, и в ближайшие два года построим еще 45 сооружений, включая велопешеходный мост через Нагатинский затон, автомобильный мост через Москву-реку между районами Филёвский Парк и Хорошёво-Мнёвники и еще один через Москву-реку в створе Берегового проезда", - написал он.
Отмечается, что более 450 инженерных сооружений было построено в столице с 2011 года, Среди них мосты, эстакады, тоннели, путепроводы, которые формируют единый транспортный каркас столицы.
Строительство моста - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Княжевская: в Пресненском районе Москвы построят пешеходный мост
6 мая, 10:37
 
ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваСергей Собянин
 
 
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