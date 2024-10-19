https://ria.ru/20241019/moskva-1978874076.html

В Москве появятся еще 45 инженерных сооружений

В Москве появятся еще 45 инженерных сооружений - РИА Новости, 19.10.2024

В Москве появятся еще 45 инженерных сооружений

Еще 45 инженерных сооружений, включая велопешеходный мост через Нагатинский затон, появятся в Москве в ближайшие два года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T11:15

2024-10-19T11:15

2024-10-19T11:15

общество

городское хозяйство москвы

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Еще 45 инженерных сооружений, включая велопешеходный мост через Нагатинский затон, появятся в Москве в ближайшие два года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. "Темп не сбавляем, и в ближайшие два года построим еще 45 сооружений, включая велопешеходный мост через Нагатинский затон, автомобильный мост через Москву-реку между районами Филёвский Парк и Хорошёво-Мнёвники и еще один через Москву-реку в створе Берегового проезда", - написал он. Отмечается, что более 450 инженерных сооружений было построено в столице с 2011 года, Среди них мосты, эстакады, тоннели, путепроводы, которые формируют единый транспортный каркас столицы.

https://ria.ru/20240506/most-1944067997.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин