https://ria.ru/20241019/moldaviya-1978876156.html
Почтовый сервер парламента Молдавии подвергся кибератаке
Почтовый сервер парламента Молдавии подвергся кибератаке - РИА Новости, 19.10.2024
Почтовый сервер парламента Молдавии подвергся кибератаке
Почтовый сервер парламента подвергся кибератаке, проводятся меры по обеспечению целостности данных, сообщила пресс-служба законодательного органа. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T11:46
2024-10-19T11:46
2024-10-19T11:47
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КИШИНЕВ, 19 окт - РИА Новости. Почтовый сервер парламента подвергся кибератаке, проводятся меры по обеспечению целостности данных, сообщила пресс-служба законодательного органа. "Почтовый сервер парламента подвергся кибератаке. Причины и последствия киберинцидента расследуются ответственными государственными учреждениями", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте учреждения. В парламенте заверили, что принимают меры по обеспечению целостности данных и противодействию неправомерному использованию и манипулированию скомпрометированной информацией. Отмечается, что в последнее время частота атак на сети и компьютерные системы парламента Молдавии значительно возросла.
https://ria.ru/20241018/moldaviya-1978679662.html
https://ria.ru/20240311/kiberataka-1932369864.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, молдавия
Почтовый сервер парламента Молдавии подвергся кибератаке
В Молдавии отражают кибератаку на почтовый сервер парламента Молдавии
КИШИНЕВ, 19 окт - РИА Новости. Почтовый сервер парламента подвергся кибератаке, проводятся меры по обеспечению целостности данных, сообщила пресс-служба законодательного органа.
"Почтовый сервер парламента подвергся кибератаке. Причины и последствия киберинцидента расследуются ответственными государственными учреждениями", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте учреждения.
В парламенте заверили, что принимают меры по обеспечению целостности данных и противодействию неправомерному использованию и манипулированию скомпрометированной информацией.
Отмечается, что в последнее время частота атак на сети и компьютерные системы парламента Молдавии значительно возросла.