https://ria.ru/20241019/moldaviya-1978876156.html

Почтовый сервер парламента Молдавии подвергся кибератаке

Почтовый сервер парламента Молдавии подвергся кибератаке - РИА Новости, 19.10.2024

Почтовый сервер парламента Молдавии подвергся кибератаке

Почтовый сервер парламента подвергся кибератаке, проводятся меры по обеспечению целостности данных, сообщила пресс-служба законодательного органа. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T11:46

2024-10-19T11:46

2024-10-19T11:47

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КИШИНЕВ, 19 окт - РИА Новости. Почтовый сервер парламента подвергся кибератаке, проводятся меры по обеспечению целостности данных, сообщила пресс-служба законодательного органа. "Почтовый сервер парламента подвергся кибератаке. Причины и последствия киберинцидента расследуются ответственными государственными учреждениями", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте учреждения. В парламенте заверили, что принимают меры по обеспечению целостности данных и противодействию неправомерному использованию и манипулированию скомпрометированной информацией. Отмечается, что в последнее время частота атак на сети и компьютерные системы парламента Молдавии значительно возросла.

https://ria.ru/20241018/moldaviya-1978679662.html

https://ria.ru/20240311/kiberataka-1932369864.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия