Мизулина прокомментировала разбирательство с Лебедевым
Мизулина не намерена заключать мир с Лебедевым и Дудем по делу об оскорблении
© РИА НовостиГлава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина
Глава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина . Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина не будет заключать мировое соглашение с дизайнером Артемием Лебедевым и журналистом Юрием Дудем*, об этом она заявила изданию "Коммерсант".
"К любой критике я отношусь позитивно, когда она содержит аргументы и факты. Оскорбления не являются критикой. Суд рассматривает представленные материалы и примет самое справедливое решение", — пояснила она.
Дудь* 1 августа разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым, в котором дизайнер раскритиковал деятельность Лиги безопасного интернета и ее главы. После этого Мизулина заявила, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю*. Затем она призвала присоединиться к судебному иску матерей и жителей Беслана, о которых также высказался дизайнер. Глава Лиги безопасного интернета добавила, что намерена требовать возмещения морального вреда в размере 10 миллионов рублей. В свою очередь, Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью.
Вчера Мизулина рассказала, что психолого-лингвистическая экспертиза признала высказывания Лебедева в адрес нее и Лиги безопасного интернета негативными. По ее словам, адвокаты стороны ответчика также не явились на заседание суда в Лефортовском суде в Москве.
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* Лицо, признанное иностранным агентом в России