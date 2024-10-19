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Глава МИД Франции рассказал, когда Украина получит самолеты Mirage 2000 - РИА Новости, 19.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:23 19.10.2024 (обновлено: 15:24 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/mirage-1978891949.html
Глава МИД Франции рассказал, когда Украина получит самолеты Mirage 2000
Глава МИД Франции рассказал, когда Украина получит самолеты Mirage 2000 - РИА Новости, 19.10.2024
Глава МИД Франции рассказал, когда Украина получит самолеты Mirage 2000
Первые самолеты Mirage 2000 будут поставлены Киеву в начале 2025 года, заявил министр иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, слова которого цитирует... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T15:23
2024-10-19T15:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
россия
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Первые самолеты Mirage 2000 будут поставлены Киеву в начале 2025 года, заявил министр иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, слова которого цитирует агентство "РБК-Украина". Ранее в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на французское посольство на Украине сообщило, что Барро прибыл в Киев с запланированным визитом. "Наша помощь проявляется в конкретных примерах. Что касается сферы обороны, мы предоставляем Украине оборудование и военную технику. Также Франция - первая страна, которая занимается подготовкой целой бригады.... Первые самолеты Mirage 2000 будут предоставлены Украине в начале следующего года", - заявил Барро. По его словам, французская сторона будет готовить пилотов этих самолетов. Как отмечает СМИ, Франция планирует передать Украине 20 единиц истребителей Mirage 2000-5F. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241019/bespilotniki-1978882090.html
https://ria.ru/20241019/spetsoperatsiya-1978880422.html
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в мире, украина, франция, россия, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Глава МИД Франции рассказал, когда Украина получит самолеты Mirage 2000

Глава МИД Франции: Украина получит самолеты Mirage 2000 в начале 2025 года

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФранцузский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Mirage 2000
Французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Mirage 2000 - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Mirage 2000. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Первые самолеты Mirage 2000 будут поставлены Киеву в начале 2025 года, заявил министр иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, слова которого цитирует агентство "РБК-Украина".
Ранее в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на французское посольство на Украине сообщило, что Барро прибыл в Киев с запланированным визитом.
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"Наша помощь проявляется в конкретных примерах. Что касается сферы обороны, мы предоставляем Украине оборудование и военную технику. Также Франция - первая страна, которая занимается подготовкой целой бригады.... Первые самолеты Mirage 2000 будут предоставлены Украине в начале следующего года", - заявил Барро.
По его словам, французская сторона будет готовить пилотов этих самолетов.
Как отмечает СМИ, Франция планирует передать Украине 20 единиц истребителей Mirage 2000-5F.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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