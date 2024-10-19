https://ria.ru/20241019/mirage-1978891949.html

Глава МИД Франции рассказал, когда Украина получит самолеты Mirage 2000

Глава МИД Франции рассказал, когда Украина получит самолеты Mirage 2000 - РИА Новости, 19.10.2024

Глава МИД Франции рассказал, когда Украина получит самолеты Mirage 2000

Первые самолеты Mirage 2000 будут поставлены Киеву в начале 2025 года, заявил министр иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, слова которого цитирует... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T15:23

2024-10-19T15:23

2024-10-19T15:24

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Первые самолеты Mirage 2000 будут поставлены Киеву в начале 2025 года, заявил министр иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, слова которого цитирует агентство "РБК-Украина". Ранее в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на французское посольство на Украине сообщило, что Барро прибыл в Киев с запланированным визитом. "Наша помощь проявляется в конкретных примерах. Что касается сферы обороны, мы предоставляем Украине оборудование и военную технику. Также Франция - первая страна, которая занимается подготовкой целой бригады.... Первые самолеты Mirage 2000 будут предоставлены Украине в начале следующего года", - заявил Барро. По его словам, французская сторона будет готовить пилотов этих самолетов. Как отмечает СМИ, Франция планирует передать Украине 20 единиц истребителей Mirage 2000-5F. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241019/bespilotniki-1978882090.html

https://ria.ru/20241019/spetsoperatsiya-1978880422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, франция, россия, сергей лавров, нато