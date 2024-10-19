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В Минобороны обсудили вопросы обеспечения соцгарантий военнослужащих - РИА Новости, 19.10.2024
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14:43 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/minoborony-1978888686.html
В Минобороны обсудили вопросы обеспечения соцгарантий военнослужащих
В Минобороны обсудили вопросы обеспечения соцгарантий военнослужащих - РИА Новости, 19.10.2024
В Минобороны обсудили вопросы обеспечения соцгарантий военнослужащих
Статс-секретарь-заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева провела селекторное совещание с руководящим составом военно-медицинских организаций ведомства и... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T14:43
2024-10-19T14:43
специальная военная операция на украине
россия
москва
военно-медицинская академия имени кирова
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Статс-секретарь-заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева провела селекторное совещание с руководящим составом военно-медицинских организаций ведомства и Военно-социальным центром по вопросам совершенствования обеспечения мер социальных гарантий военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России. В совещании очно участвовали руководители всех центральных госпиталей и их филиалов, а в режиме видео-конференц-связи - представители госпиталей всех военных округов и флотов, Военно-медицинской академии имени Кирова. "В ходе совещания были рассмотрены проблемные вопросы взаимодействия и обмена данными между госпиталями и ВСЦ МО РФ по предоставлению положенных выплат военнослужащим, получившим ранения в зоне проведения специальной операции, доставки в военно-медицинское учреждение документов бойцов и их учета в единой базе данных для предотвращения дублирования информации и начисления положенных выплат", - сказали в ведомстве. Цивилева отметила, что существуют проблемы взаимодействия, которые необходимо решить. "Много серьезных насущных проблем, болезненных проблем и никакой военнослужащий не забудет, что ему положены определенные выплаты и социальные гарантии, установленные государством, потому что он получил ранение именно защищая интересы государства. Мы не сможем откреститься, и наша задача сейчас выстроить четкую систему помощи", - отметила Цивилева. Также были затронуты вопросы доукомплектования штатов военно-медицинских организаций и ВСЦ МО РФ для обеспечения качественного выполнения задач взаимодействия, совершенствования качества оказания медицинской помощи военнослужащим - участникам и ветеранам СВО, обеспечения санитарно-курортного лечения, цифровизации услуг. Замглавы российского военного ведомства отметила, что одним из ключевых вопросов совершенствования работы является назначение специалистов и комплектование госпиталей сотрудниками, которые будут иметь соответствующие компетенции и образование. "Наша задача сейчас - выяснить, насколько нам необходимо увеличить штатную численность. Нам нужно задействовать ребят, которые получили инвалидизацию. Более того, нам можно продумать механизмы, чтобы бойцы могли получить специализацию, обучиться, получить образование. Необходимо в кратчайший срок определить, кого мы будем задействовать из того огромного количества учебных учреждений, которые дадут возможность нашим военнослужащим повысить свои компетенции и действительно стать очень грамотными специалистами, причем обучение необходимо начинать уже в госпитале", - рассказала Цивилева. Единое окноДанные вопросы должны быть оперативно проработаны в тесном взаимодействии госпиталей и Военно-социального центра, добавила Цивилева. Кроме того, замминистра подчеркнула, что задача ВСЦ - стать единым окном для решения всех вопросов военнослужащих по примеру многофункциональных центров. Она напомнила, что планируется запустить филиалы ВСЦ во всех регионах страны на базе отделений фонда "Защитники Отечества". "Сотрудники военкоматов и Военно-социального центра будут находиться и вести прием граждан на базе фонда "Защитники Отечества" во всех без исключения субъектах РФ, потому что не у всех есть возможность решить проблему в телефонном и электронном формате, а специально лететь для решения того или иного вопроса в Москву или региональный центр не все имеют возможность. Многие вопросы за один день не решить, и конечно это для людей неудобно. У нас теперь в каждом субъекте будут находиться такие структуры", - отметила замминистра. Основной задачей Военно-социального центра является соблюдение прав и социальных гарантий военнослужащих и членов их семей, в том числе обеспечение денежным довольствием, социальными и компенсационными выплатами, медицинское, жилищное, страховое и пенсионное обеспечение, санаторно-курортное лечение, прохождение военной службы. Здесь работают представители различных подразделений Минобороны - медицинского, жилищного, кадрового обеспечения, военной полиции, финансовых подразделений.
https://ria.ru/20240619/svo-1954001187.html
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россия, москва, военно-медицинская академия имени кирова
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Военно-медицинская академия имени Кирова
В Минобороны обсудили вопросы обеспечения соцгарантий военнослужащих

Замминистра обороны провела совещание с военно-медицинскими организациями

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Статс-секретарь-заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева провела селекторное совещание с руководящим составом военно-медицинских организаций ведомства и Военно-социальным центром по вопросам совершенствования обеспечения мер социальных гарантий военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.
В совещании очно участвовали руководители всех центральных госпиталей и их филиалов, а в режиме видео-конференц-связи - представители госпиталей всех военных округов и флотов, Военно-медицинской академии имени Кирова.
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"В ходе совещания были рассмотрены проблемные вопросы взаимодействия и обмена данными между госпиталями и ВСЦ МО РФ по предоставлению положенных выплат военнослужащим, получившим ранения в зоне проведения специальной операции, доставки в военно-медицинское учреждение документов бойцов и их учета в единой базе данных для предотвращения дублирования информации и начисления положенных выплат", - сказали в ведомстве.
Цивилева отметила, что существуют проблемы взаимодействия, которые необходимо решить. "Много серьезных насущных проблем, болезненных проблем и никакой военнослужащий не забудет, что ему положены определенные выплаты и социальные гарантии, установленные государством, потому что он получил ранение именно защищая интересы государства. Мы не сможем откреститься, и наша задача сейчас выстроить четкую систему помощи", - отметила Цивилева.
Также были затронуты вопросы доукомплектования штатов военно-медицинских организаций и ВСЦ МО РФ для обеспечения качественного выполнения задач взаимодействия, совершенствования качества оказания медицинской помощи военнослужащим - участникам и ветеранам СВО, обеспечения санитарно-курортного лечения, цифровизации услуг.
Замглавы российского военного ведомства отметила, что одним из ключевых вопросов совершенствования работы является назначение специалистов и комплектование госпиталей сотрудниками, которые будут иметь соответствующие компетенции и образование.
"Наша задача сейчас - выяснить, насколько нам необходимо увеличить штатную численность. Нам нужно задействовать ребят, которые получили инвалидизацию. Более того, нам можно продумать механизмы, чтобы бойцы могли получить специализацию, обучиться, получить образование. Необходимо в кратчайший срок определить, кого мы будем задействовать из того огромного количества учебных учреждений, которые дадут возможность нашим военнослужащим повысить свои компетенции и действительно стать очень грамотными специалистами, причем обучение необходимо начинать уже в госпитале", - рассказала Цивилева.
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Единое окно

Данные вопросы должны быть оперативно проработаны в тесном взаимодействии госпиталей и Военно-социального центра, добавила Цивилева. Кроме того, замминистра подчеркнула, что задача ВСЦ - стать единым окном для решения всех вопросов военнослужащих по примеру многофункциональных центров. Она напомнила, что планируется запустить филиалы ВСЦ во всех регионах страны на базе отделений фонда "Защитники Отечества".
"Сотрудники военкоматов и Военно-социального центра будут находиться и вести прием граждан на базе фонда "Защитники Отечества" во всех без исключения субъектах РФ, потому что не у всех есть возможность решить проблему в телефонном и электронном формате, а специально лететь для решения того или иного вопроса в Москву или региональный центр не все имеют возможность. Многие вопросы за один день не решить, и конечно это для людей неудобно. У нас теперь в каждом субъекте будут находиться такие структуры", - отметила замминистра.
Основной задачей Военно-социального центра является соблюдение прав и социальных гарантий военнослужащих и членов их семей, в том числе обеспечение денежным довольствием, социальными и компенсационными выплатами, медицинское, жилищное, страховое и пенсионное обеспечение, санаторно-курортное лечение, прохождение военной службы. Здесь работают представители различных подразделений Минобороны - медицинского, жилищного, кадрового обеспечения, военной полиции, финансовых подразделений.
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