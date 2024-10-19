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В Минобороны рассказали о работе роботизированного наземного дрона - РИА Новости, 19.10.2024
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05:16 19.10.2024 (обновлено: 08:26 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/minoborony-1978853063.html
В Минобороны рассказали о работе роботизированного наземного дрона
В Минобороны рассказали о работе роботизированного наземного дрона - РИА Новости, 19.10.2024
В Минобороны рассказали о работе роботизированного наземного дрона
Минобороны РФ предоставило видео, на котором подразделение ВДВ с помощью дистанционно управляемых платформ в приграничных районах Курской области доставляют... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T05:16
2024-10-19T08:26
специальная военная операция на украине
курская область
воздушно-десантные войска россии
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Минобороны РФ предоставило видео, на котором подразделение ВДВ с помощью дистанционно управляемых платформ в приграничных районах Курской области доставляют материальные средства на передовую и эвакуируют раненых. В ходе ведения активных боевых действий в приграничных районах Курской области подразделения ВДВ из состава группировки войск "Север" применяют в качестве средств доставки воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов передовым подразделениям дистанционно управляемые платформы, работающие по принципу FPV-дронов. "Доставка воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов производится подразделениями материального обеспечения. Такой способ доставки применяется в том случае, когда обеспечить его обычным транспортом не представляется возможным из-за плотного огня артиллерии и различных БПЛА противника по подъездным путям. В частности, украинские подразделения широко применяют FPV-дроны по любому автомобильному транспорту, двигающемуся в направлении наших передовых позиций", - следует из релиза, сопровождающего видео. Оператор, уложив на платформу полезный груз, выезжает со стартовой позиции в нашем тылу и прибывает в заданную точку, где его разгрузку осуществляет личный состав на позициях. На обратном пути в тыловой район на данной платформе эвакуируются раненые военнослужащие. "За один раз может доставляться до 200 кг полезного груза. Скорость робота на гусеничной платформе примерно 5-7 км в час. Есть своя камера на нем, система управления. Если что-то нужно, носилки снимаются, имеется масксеть, прицепное устройство, к которому крепится стяжка, брезент для эвакуации раненого другим способом - волоком", - рассказал оператор наземного БПЛА с позывным "Число". Таким способом один расчет может произвести несколько выездов за сутки и доставить все необходимое нашим военнослужащим на передовой.
https://ria.ru/20240822/vvtotoplivozapravschik-1967689226.html
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Доставка грузов с помощью дистанционно управляемых платформ в приграничных районах Курской области
Минобороны РФ предоставило видео, на котором подразделение ВДВ с помощью дистанционно управляемых платформ в приграничных районах Курской области доставляют грузы на передовую и эвакуируют раненых. Такие машины применяются, если путь слишком опасен из-за артиллерии и различных БПЛА противника. За раз робот может доставить до 200 кг грузов.
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курская область, воздушно-десантные войска россии, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Воздушно-десантные войска России, Россия
В Минобороны рассказали о работе роботизированного наземного дрона

Минобороны: наземный дрон подразделения ВДВ доставляет грузы и забирает раненых

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Минобороны РФ предоставило видео, на котором подразделение ВДВ с помощью дистанционно управляемых платформ в приграничных районах Курской области доставляют материальные средства на передовую и эвакуируют раненых.
В ходе ведения активных боевых действий в приграничных районах Курской области подразделения ВДВ из состава группировки войск "Север" применяют в качестве средств доставки воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов передовым подразделениям дистанционно управляемые платформы, работающие по принципу FPV-дронов.
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"Доставка воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов производится подразделениями материального обеспечения. Такой способ доставки применяется в том случае, когда обеспечить его обычным транспортом не представляется возможным из-за плотного огня артиллерии и различных БПЛА противника по подъездным путям. В частности, украинские подразделения широко применяют FPV-дроны по любому автомобильному транспорту, двигающемуся в направлении наших передовых позиций", - следует из релиза, сопровождающего видео.
Оператор, уложив на платформу полезный груз, выезжает со стартовой позиции в нашем тылу и прибывает в заданную точку, где его разгрузку осуществляет личный состав на позициях. На обратном пути в тыловой район на данной платформе эвакуируются раненые военнослужащие.
"За один раз может доставляться до 200 кг полезного груза. Скорость робота на гусеничной платформе примерно 5-7 км в час. Есть своя камера на нем, система управления. Если что-то нужно, носилки снимаются, имеется масксеть, прицепное устройство, к которому крепится стяжка, брезент для эвакуации раненого другим способом - волоком", - рассказал оператор наземного БПЛА с позывным "Число".
Таким способом один расчет может произвести несколько выездов за сутки и доставить все необходимое нашим военнослужащим на передовой.
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