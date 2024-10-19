https://ria.ru/20241019/litvinov-1978900251.html

Депутат заксобрания Приангарья Литвинов отправился на СВО добровольцем

Депутат заксобрания Приангарья Литвинов отправился на СВО добровольцем - РИА Новости, 19.10.2024

Депутат заксобрания Приангарья Литвинов отправился на СВО добровольцем

Руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии", депутат законодательного собрания Иркутской области Даниил Литвинов отправился в зону СВО добровольцем,... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T17:12

2024-10-19T17:12

2024-10-19T17:12

специальная военная операция на украине

общество

иркутская область

мариуполь

игорь кобзев

молодая гвардия

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ИРКУТСК, 19 окт - РИА Новости. Руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии", депутат законодательного собрания Иркутской области Даниил Литвинов отправился в зону СВО добровольцем, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в Telegram-канале. "Смелое и ответственное решение. Поддержал Даниила Вадимовича… В первый месяц после начала СВО он одним из первых в составе волонтерской группы "Молодой Гвардии" отправился в Мариуполь, когда там еще шли бои. Вместе с другими молодогвардейцами помогал жителям добираться до пунктов временного размещения, развозил питьевую воду и еду жителям, которые прятались в подвалах своих домов", - написал Кобзев. Литвинову 25 лет, он самый молодой депутат иркутского заксобрания.

https://ria.ru/20241018/svo-1978819725.html

иркутская область

мариуполь

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Варвара Скокшина

общество, иркутская область, мариуполь, игорь кобзев, молодая гвардия