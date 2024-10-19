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Депутат заксобрания Приангарья Литвинов отправился на СВО добровольцем - РИА Новости, 19.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:12 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/litvinov-1978900251.html
Депутат заксобрания Приангарья Литвинов отправился на СВО добровольцем
Депутат заксобрания Приангарья Литвинов отправился на СВО добровольцем - РИА Новости, 19.10.2024
Депутат заксобрания Приангарья Литвинов отправился на СВО добровольцем
Руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии", депутат законодательного собрания Иркутской области Даниил Литвинов отправился в зону СВО добровольцем,... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T17:12
2024-10-19T17:12
специальная военная операция на украине
общество
иркутская область
мариуполь
игорь кобзев
молодая гвардия
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ИРКУТСК, 19 окт - РИА Новости. Руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии", депутат законодательного собрания Иркутской области Даниил Литвинов отправился в зону СВО добровольцем, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в Telegram-канале. "Смелое и ответственное решение. Поддержал Даниила Вадимовича… В первый месяц после начала СВО он одним из первых в составе волонтерской группы "Молодой Гвардии" отправился в Мариуполь, когда там еще шли бои. Вместе с другими молодогвардейцами помогал жителям добираться до пунктов временного размещения, развозил питьевую воду и еду жителям, которые прятались в подвалах своих домов", - написал Кобзев. Литвинову 25 лет, он самый молодой депутат иркутского заксобрания.
https://ria.ru/20241018/svo-1978819725.html
иркутская область
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общество, иркутская область, мариуполь, игорь кобзев, молодая гвардия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Иркутская область, Мариуполь, Игорь Кобзев, Молодая гвардия
Депутат заксобрания Приангарья Литвинов отправился на СВО добровольцем

Самый молодой депутат заксобрания Приангарья Литвинов отправился на СВО

© #кобзевнасвязи/TelegramДепутат законодательного собрания Иркутской области Даниил Литвинов
Депутат законодательного собрания Иркутской области Даниил Литвинов - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© #кобзевнасвязи/Telegram
Депутат законодательного собрания Иркутской области Даниил Литвинов . Архивное фото
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ИРКУТСК, 19 окт - РИА Новости. Руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии", депутат законодательного собрания Иркутской области Даниил Литвинов отправился в зону СВО добровольцем, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в Telegram-канале.
"Смелое и ответственное решение. Поддержал Даниила Вадимовича… В первый месяц после начала СВО он одним из первых в составе волонтерской группы "Молодой Гвардии" отправился в Мариуполь, когда там еще шли бои. Вместе с другими молодогвардейцами помогал жителям добираться до пунктов временного размещения, развозил питьевую воду и еду жителям, которые прятались в подвалах своих домов", - написал Кобзев.
Литвинову 25 лет, он самый молодой депутат иркутского заксобрания.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоИркутская областьМариупольИгорь КобзевМолодая гвардия
 
 
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