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Ликсутов: еще одна компания стала резидентом ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 19.10.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:13 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/liksutov-1978821804.html
Ликсутов: еще одна компания стала резидентом ОЭЗ "Технополис Москва"
Ликсутов: еще одна компания стала резидентом ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 19.10.2024
Ликсутов: еще одна компания стала резидентом ОЭЗ "Технополис Москва"
Компания "Авра", специализирующаяся на производстве бесколлекторных электродвигателей, получила статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва",... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T13:13
2024-10-19T13:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
технологии
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
геннадий дегтев
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Компания "Авра", специализирующаяся на производстве бесколлекторных электродвигателей, получила статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва", таким образом, благодаря налоговым льготам от города, предприятие сможет увеличить свои мощности, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Для резидентов ОЭЗ действует ряд налоговых преференций. Получив такой статус, компании на 10 лет освобождаются от уплаты налогов на имущество, землю и транспорт. Кроме того, налоговая ставка на прибыль составит всего два процента вместо 20. Также резиденты освобождаются от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Компания производит высокоэффективные бесколлекторные электродвигатели, которые подойдут для современных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различного размера и веса, обеспечивающих решение многих задач — от мониторинга экологической обстановки до скоростной транспортировки лекарств."Новый резидент ОЭЗ в индустриальном парке "Руднево" планирует выпускать 120 тысяч электродвигателей различных типов ежегодно. Инвестиции в проект превысили 125 миллионов рублей. Более того, компания "Авра" (входит в группу компаний "ГАСКАР") создаст новые рабочие места в Москве для 118 человек", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.По словам технического директора компании "Авра" Ярослава Ворошилова, в будущем предприятие планирует нарастить ежегодный выпуск до 300 тысяч электродвигателей различных типов.В свою очередь, генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев отметил, что предприятия особой экономической зоны столицы производят продукцию в области беспилотных авиационных систем, участвуют в продвижении инновационных научно-исследовательских разработок, а также увеличивают долю отечественных комплектующих.Он добавил, что в результате достигается технологический суверенитет и повышается уровень конкурентоспособности российских БПЛА.
https://ria.ru/20241017/batarei-1978464786.html
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технологии, москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, геннадий дегтев
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Технологии, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Геннадий Дегтев

Ликсутов: еще одна компания стала резидентом ОЭЗ "Технополис Москва"

© Фото : Пресс-службы ДИППЛиксутов: еще одна компания стала резидентом ОЭЗ "Технополис Москва"
Ликсутов: еще одна компания стала резидентом ОЭЗ Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Фото : Пресс-службы ДИПП
Ликсутов: еще одна компания стала резидентом ОЭЗ "Технополис Москва"
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Компания "Авра", специализирующаяся на производстве бесколлекторных электродвигателей, получила статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва", таким образом, благодаря налоговым льготам от города, предприятие сможет увеличить свои мощности, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Для резидентов ОЭЗ действует ряд налоговых преференций. Получив такой статус, компании на 10 лет освобождаются от уплаты налогов на имущество, землю и транспорт. Кроме того, налоговая ставка на прибыль составит всего два процента вместо 20. Также резиденты освобождаются от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Резидент ОЭЗ Технополис Москва начал выпускать литийионные батареи - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
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Компания производит высокоэффективные бесколлекторные электродвигатели, которые подойдут для современных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различного размера и веса, обеспечивающих решение многих задач — от мониторинга экологической обстановки до скоростной транспортировки лекарств.
"Новый резидент ОЭЗ в индустриальном парке "Руднево" планирует выпускать 120 тысяч электродвигателей различных типов ежегодно. Инвестиции в проект превысили 125 миллионов рублей. Более того, компания "Авра" (входит в группу компаний "ГАСКАР") создаст новые рабочие места в Москве для 118 человек", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.
По словам технического директора компании "Авра" Ярослава Ворошилова, в будущем предприятие планирует нарастить ежегодный выпуск до 300 тысяч электродвигателей различных типов.
В свою очередь, генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев отметил, что предприятия особой экономической зоны столицы производят продукцию в области беспилотных авиационных систем, участвуют в продвижении инновационных научно-исследовательских разработок, а также увеличивают долю отечественных комплектующих.
Он добавил, что в результате достигается технологический суверенитет и повышается уровень конкурентоспособности российских БПЛА.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыТехнологииМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий ГарбузовГеннадий Дегтев
 
 
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