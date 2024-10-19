https://ria.ru/20241019/lavrov-1978869930.html

Лавров прокомментировал слова Байдена о переговорах по ядерному оружию

Лавров прокомментировал слова Байдена о переговорах по ядерному оружию - РИА Новости, 19.10.2024

Лавров прокомментировал слова Байдена о переговорах по ядерному оружию

Заявления президента США Джо Байдена о готовности Вашингтона к переговорам с Россией о сокращении ядерного вооружения без предварительных условий — это желание... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T10:26

2024-10-19T10:26

2024-10-19T10:26

в мире

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россия

вашингтон (штат)

джо байден

камала харрис

сергей лавров

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Заявления президента США Джо Байдена о готовности Вашингтона к переговорам с Россией о сокращении ядерного вооружения без предварительных условий — это желание заработать предвыборные очки для кандидата от демократов, вице-президента Камалы Харрис, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее президент США Джо Байден заявил, что миру необходимо стремиться к полному устранению ядерного арсенала, а также подтвердил готовность США к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей в этом направлении, но умолчал о значительных расходах американского правительства на развитие и укрепление собственной ядерной триады. "Это желание заработать предвыборные очки для кандидата от Демократической партии", - сказал министр в интервью сайту "АиФ".

https://ria.ru/20240920/lavrov-1973915577.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, вашингтон (штат), джо байден, камала харрис, сергей лавров