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Лавров прокомментировал слова Байдена о переговорах по ядерному оружию - РИА Новости, 19.10.2024
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10:26 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/lavrov-1978869930.html
Лавров прокомментировал слова Байдена о переговорах по ядерному оружию
Лавров прокомментировал слова Байдена о переговорах по ядерному оружию - РИА Новости, 19.10.2024
Лавров прокомментировал слова Байдена о переговорах по ядерному оружию
Заявления президента США Джо Байдена о готовности Вашингтона к переговорам с Россией о сокращении ядерного вооружения без предварительных условий — это желание... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T10:26
2024-10-19T10:26
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
джо байден
камала харрис
сергей лавров
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Заявления президента США Джо Байдена о готовности Вашингтона к переговорам с Россией о сокращении ядерного вооружения без предварительных условий — это желание заработать предвыборные очки для кандидата от демократов, вице-президента Камалы Харрис, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее президент США Джо Байден заявил, что миру необходимо стремиться к полному устранению ядерного арсенала, а также подтвердил готовность США к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей в этом направлении, но умолчал о значительных расходах американского правительства на развитие и укрепление собственной ядерной триады. "Это желание заработать предвыборные очки для кандидата от Демократической партии", - сказал министр в интервью сайту "АиФ".
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), джо байден, камала харрис, сергей лавров
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Джо Байден, Камала Харрис, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал слова Байдена о переговорах по ядерному оружию

Лавров объяснил заявление Байдена о ядерном оружии желанием заработать очки

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Заявления президента США Джо Байдена о готовности Вашингтона к переговорам с Россией о сокращении ядерного вооружения без предварительных условий — это желание заработать предвыборные очки для кандидата от демократов, вице-президента Камалы Харрис, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что миру необходимо стремиться к полному устранению ядерного арсенала, а также подтвердил готовность США к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей в этом направлении, но умолчал о значительных расходах американского правительства на развитие и укрепление собственной ядерной триады.
"Это желание заработать предвыборные очки для кандидата от Демократической партии", - сказал министр в интервью сайту "АиФ".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Лавров предупредил партнеров Киева о наличии у России серьезных вооружений
20 сентября, 19:14
 
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Джо БайденКамала ХаррисСергей Лавров
 
 
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