https://ria.ru/20241019/lavrov-1978867544.html
Лавров рассказал, повлияют ли выборы в США на отношения с Россией
Лавров рассказал, повлияют ли выборы в США на отношения с Россией - РИА Новости, 19.10.2024
Лавров рассказал, повлияют ли выборы в США на отношения с Россией
Независимо от исхода президентских выборов в США, Россия будет оставаться для Вашингтона если не врагом, то точно противником, в любом случае - конкурентом,... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T10:06
2024-10-19T10:06
2024-10-19T10:13
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Независимо от исхода президентских выборов в США, Россия будет оставаться для Вашингтона если не врагом, то точно противником, в любом случае - конкурентом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью сайту "АиФ"."Независимо от исхода выборов, мы будем оставаться для Соединенных Штатов если не врагом, то точно противником. В любом случае – конкурентом", - сказал министр.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, вашингтон (штат), в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), В мире
Лавров рассказал, повлияют ли выборы в США на отношения с Россией
Лавров: Россия останется для США противником при любом исходе выборов