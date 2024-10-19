https://ria.ru/20241019/lavrov-1978867544.html

Лавров рассказал, повлияют ли выборы в США на отношения с Россией

Лавров рассказал, повлияют ли выборы в США на отношения с Россией - РИА Новости, 19.10.2024

Лавров рассказал, повлияют ли выборы в США на отношения с Россией

Независимо от исхода президентских выборов в США, Россия будет оставаться для Вашингтона если не врагом, то точно противником, в любом случае - конкурентом,... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T10:06

2024-10-19T10:06

2024-10-19T10:13

россия

сша

вашингтон (штат)

в мире

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Независимо от исхода президентских выборов в США, Россия будет оставаться для Вашингтона если не врагом, то точно противником, в любом случае - конкурентом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью сайту "АиФ"."Независимо от исхода выборов, мы будем оставаться для Соединенных Штатов если не врагом, то точно противником. В любом случае – конкурентом", - сказал министр.

https://ria.ru/20241016/harris-1978370648.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, вашингтон (штат), в мире