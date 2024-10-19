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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.10.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
ВСУ потеряли на курском направлении за сутки более 270 военнослужащих, 9 единиц бронетехники, в том числе три БМП, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T13:59
2024-10-19T13:59
2024-10-19T14:06
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. ВСУ потеряли на курском направлении за сутки более 270 военнослужащих, 9 единиц бронетехники, в том числе три БМП, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 270 человек, уничтожены 9 единиц бронетехники, в том числе три боевые машины пехоты, бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, а также четыре орудия и три автомобиля", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 24740 военнослужащих, 167 танков, 82 боевые машины пехоты, 102 бронетранспортера, 957 боевых бронированных машин, 654 автомобиля, 204 артиллерийских орудия, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 48 станций РЭБ, десять РЛС контрбатарейной борьбы.
https://ria.ru/20241019/spetsoperatsiya-1978885395.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
ВСУ за сутки потеряли более 270 человек в Курской области