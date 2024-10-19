https://ria.ru/20241019/kredit-1978848231.html

СМИ: США готовы дать Киеву до 20 миллиардов долларов за счет активов России

СМИ: США готовы дать Киеву до 20 миллиардов долларов за счет активов России - РИА Новости, 19.10.2024

СМИ: США готовы дать Киеву до 20 миллиардов долларов за счет активов России

США готовы предоставить Украине до 20 миллиардов долларов в рамках кредита G7 с погашением за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов,... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T02:02

2024-10-19T02:02

2024-10-19T02:10

экономика

россия

украина

сша

виктор орбан

дональд трамп

антон силуанов

g7

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975059122_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_19fd04106b99a8a3afd66519d93ba3e9.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. США готовы предоставить Украине до 20 миллиардов долларов в рамках кредита G7 с погашением за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на американских чиновников."США готовы предоставить Украине до 20 миллиардов долларов в рамках кредита G7 с погашением за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов", — пишет газета. По утверждению источников, США предоставят необходимую сумму, даже несмотря на вето, наложенное премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на предложение по продлению сроков заморозки российских активов с полугода до 36 месяцев.По данным издания, процесс переговоров по кредиту ускорился, так как Запад стремится предоставить его до конца года. Отмечается, что если на выборах победит кандидат от республиканцев Дональд Трамп, то он может урезать объемы помощи Киеву. Ожидается, что 25 октября министры финансов стран G7 выступят с заявлением об условиях кредита на полях конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, который пройдет в Вашингтоне. Ежегодная конференция МВФ и Всемирного банка пройдет в Вашингтоне с 21 по 27 октября 2024 года. Как сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, США заявили ЕС, что предоставят кредит Украине на 20 миллиардов долларов с погашением из доходов от замороженных активов ЦБ России, если Брюссель увеличит срок действий своих санкций.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 20 сентября сообщила, что ЕК утвердила свое предложение странам ЕС по выделению Украине кредита в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от иммобилизованных суверенных российских активов. Это составит большую часть от согласованного ранее странами G7 кредита в 50 миллиардов долларов. Кроме того, планируется увеличить сроки заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций сообщества с полугода до 36 месяцев для обеспечения лучших гарантий погашения кредита. Это решение требует получения единогласия в Совете ЕС.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД России называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в стране.

https://ria.ru/20241017/g7-1978480798.html

https://ria.ru/20240609/ukraina-1951719928.html

https://ria.ru/20240920/frantsiya-1973922734.html

https://ria.ru/20241018/bayden-1978727613.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, украина, сша, виктор орбан, дональд трамп, антон силуанов, g7, евросоюз, мвф, санкции в отношении россии