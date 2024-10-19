https://ria.ru/20241019/konstitutsiya-1978893076.html

СМИ: в США на аукционе продали забытый в шкафу экземпляр конституции

СМИ: в США на аукционе продали забытый в шкафу экземпляр конституции - РИА Новости, 19.10.2024

СМИ: в США на аукционе продали забытый в шкафу экземпляр конституции

Забытый в шкафу для документов экземпляр американской конституции, которому почти 237 лет, был продан на аукционе в США за девять миллионов долларов, сообщает... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T15:41

2024-10-19T15:41

2024-10-19T15:42

в мире

северная каролина

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/90599/35/905993594_0:188:3600:2213_1920x0_80_0_0_f12655f04f757368014eec846d220254.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Забытый в шкафу для документов экземпляр американской конституции, которому почти 237 лет, был продан на аукционе в США за девять миллионов долларов, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на владельца аукционного дома Brunk Auctions Эндрю Бранка. "Редкий экземпляр конституции США, забытый в шкафу для документов, был продан в четверг на аукционе за девять миллионов долларов", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что покупатель остался анонимным. По данным телеканала, документ был обнаружен в 2022 году на ферме Хайеса в Северной Каролине, когда на участке проводилась уборка после продажи земли штату. Собственником фермы был губернатор Северной Каролины с 1787 по 1789 год Самюэл Джонсон. Планировалась, что аукцион в Северной Каролине состоится 28 сентября, однако он был перенесен из-за урагана "Хелен".

https://ria.ru/20241005/knigi-1976239729.html

северная каролина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, северная каролина, сша