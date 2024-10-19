Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в США на аукционе продали забытый в шкафу экземпляр конституции - РИА Новости, 19.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 19.10.2024 (обновлено: 15:42 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/konstitutsiya-1978893076.html
СМИ: в США на аукционе продали забытый в шкафу экземпляр конституции
СМИ: в США на аукционе продали забытый в шкафу экземпляр конституции - РИА Новости, 19.10.2024
СМИ: в США на аукционе продали забытый в шкафу экземпляр конституции
Забытый в шкафу для документов экземпляр американской конституции, которому почти 237 лет, был продан на аукционе в США за девять миллионов долларов, сообщает... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T15:41
2024-10-19T15:42
в мире
северная каролина
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90599/35/905993594_0:188:3600:2213_1920x0_80_0_0_f12655f04f757368014eec846d220254.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Забытый в шкафу для документов экземпляр американской конституции, которому почти 237 лет, был продан на аукционе в США за девять миллионов долларов, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на владельца аукционного дома Brunk Auctions Эндрю Бранка. "Редкий экземпляр конституции США, забытый в шкафу для документов, был продан в четверг на аукционе за девять миллионов долларов", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что покупатель остался анонимным. По данным телеканала, документ был обнаружен в 2022 году на ферме Хайеса в Северной Каролине, когда на участке проводилась уборка после продажи земли штату. Собственником фермы был губернатор Северной Каролины с 1787 по 1789 год Самюэл Джонсон. Планировалась, что аукцион в Северной Каролине состоится 28 сентября, однако он был перенесен из-за урагана "Хелен".
https://ria.ru/20241005/knigi-1976239729.html
северная каролина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90599/35/905993594_200:0:3400:2400_1920x0_80_0_0_a0c85acfef353376b3ffc1132cbd20d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, северная каролина, сша
В мире, Северная Каролина, США
СМИ: в США на аукционе продали забытый в шкафу экземпляр конституции

CBS News: забытый экземпляр конституции США продали за девять миллионов долларов

© Fotolia / Kasia BielКонституция США
Конституция США - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Fotolia / Kasia Biel
Конституция США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Забытый в шкафу для документов экземпляр американской конституции, которому почти 237 лет, был продан на аукционе в США за девять миллионов долларов, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на владельца аукционного дома Brunk Auctions Эндрю Бранка.
"Редкий экземпляр конституции США, забытый в шкафу для документов, был продан в четверг на аукционе за девять миллионов долларов", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что покупатель остался анонимным.
По данным телеканала, документ был обнаружен в 2022 году на ферме Хайеса в Северной Каролине, когда на участке проводилась уборка после продажи земли штату. Собственником фермы был губернатор Северной Каролины с 1787 по 1789 год Самюэл Джонсон.
Планировалась, что аукцион в Северной Каролине состоится 28 сентября, однако он был перенесен из-за урагана "Хелен".
Изборник Святослава (1073 г.) - средневековая энциклопедия, составленная в Византии в IX веке - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Уникальные книги времен Ивана Грозного выставлены на аукцион
5 октября, 00:10
 
В миреСеверная КаролинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала