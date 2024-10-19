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СМИ: в США на аукционе продали забытый в шкафу экземпляр конституции
СМИ: в США на аукционе продали забытый в шкафу экземпляр конституции - РИА Новости, 19.10.2024
СМИ: в США на аукционе продали забытый в шкафу экземпляр конституции
Забытый в шкафу для документов экземпляр американской конституции, которому почти 237 лет, был продан на аукционе в США за девять миллионов долларов, сообщает... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T15:41
2024-10-19T15:41
2024-10-19T15:42
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Забытый в шкафу для документов экземпляр американской конституции, которому почти 237 лет, был продан на аукционе в США за девять миллионов долларов, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на владельца аукционного дома Brunk Auctions Эндрю Бранка. "Редкий экземпляр конституции США, забытый в шкафу для документов, был продан в четверг на аукционе за девять миллионов долларов", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что покупатель остался анонимным. По данным телеканала, документ был обнаружен в 2022 году на ферме Хайеса в Северной Каролине, когда на участке проводилась уборка после продажи земли штату. Собственником фермы был губернатор Северной Каролины с 1787 по 1789 год Самюэл Джонсон. Планировалась, что аукцион в Северной Каролине состоится 28 сентября, однако он был перенесен из-за урагана "Хелен".
https://ria.ru/20241005/knigi-1976239729.html
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в мире, северная каролина, сша
В мире, Северная Каролина, США
СМИ: в США на аукционе продали забытый в шкафу экземпляр конституции
CBS News: забытый экземпляр конституции США продали за девять миллионов долларов