https://ria.ru/20241019/konstantinov-1978847443.html

В Крыму призвали Запад откреститься от плана Зеленского

В Крыму призвали Запад откреститься от плана Зеленского - РИА Новости, 19.10.2024

В Крыму призвали Запад откреститься от плана Зеленского

Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал западные страны откреститься от так называемого плана победы Владимира Зеленского, поскольку в его... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T01:24

2024-10-19T01:24

2024-10-19T01:24

специальная военная операция на украине

россия

украина

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владимир константинов

владимир зеленский

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал западные страны откреститься от так называемого плана победы Владимира Зеленского, поскольку в его предложениях нет ничего конструктивного. Зеленский в среду презентовал в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". "Западу пора публично откреститься от плана Зеленского. Ничего конструктивного этот, с позволения сказать, план не содержит", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, Зеленский торопится затащить остатки Украины в НАТО, чтобы лишить ориентированное на Россию население шансов на самоопределение. "Наша же историческая миссия в том как раз и заключается, чтобы обеспечить этим людям право на самоопределение. Примерно так же, как это случилось в 2014 году в Крыму и в 2022 - в новых российских регионах. Для этого нам не нужно никакого согласия США, ЕС, тем более - Зеленского", - добавил Константинов. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, он только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.

https://ria.ru/20240930/zapad-1975430217.html

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978532168.html

https://ria.ru/20241016/mid-1978355528.html

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россия, украина, киев, владимир константинов, владимир зеленский, владимир путин, нато, евросоюз, оон