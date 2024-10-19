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"Всем конец": в Киеве сделали признание после "ядерных" угроз Зеленского - РИА Новости, 19.10.2024
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06:50 19.10.2024 (обновлено: 16:21 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/konets-1978855484.html
"Всем конец": в Киеве сделали признание после "ядерных" угроз Зеленского
"Всем конец": в Киеве сделали признание после "ядерных" угроз Зеленского - РИА Новости, 19.10.2024
"Всем конец": в Киеве сделали признание после "ядерных" угроз Зеленского
Отсутствие реакции Запада на происходящий на Украине хаос обусловлено пониманием того, что страна находится на грани. Такое мнение высказал депутат Верховной... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T06:50
2024-10-19T16:21
украина
россия
киев
владимир зеленский
александр дубинский
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Отсутствие реакции Запада на происходящий на Украине хаос обусловлено пониманием того, что страна находится на грани. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Очевидно, что подбадривать и поощрять авторитарное поведение украинской власти, согласно кивать на объявления типа "или НАТО, или бомба", не замечать насильственной мобилизации, захвата церквей, полное разрушение инфраструктуры можно только в одном случае — когда все понимают, что Украина обречена и никуда ее брать не придется", — написал он в своем Telegram-канале.По мнению Дубинского, перед лицом приближающегося поражения Украину могут использовать как "дрон-камикадзе", не обращая внимания на возможные колоссальные жертвы среди населения страны.&quot;В нашем случае дрон-камикадзе несет на себе 20 миллионов пассажиров. Но какая разница, что с ними происходит, кого там &quot;бусифицируют&quot; (принудительно мобилизуют. — Прим. ред.) и какие храмы захватывают с помощью оружия, если впереди все равно всем конец? Поэтому, что бы ни творила эта власть, из ЕС и США ей будут аплодировать&quot;, — резюмировал он.Ранее Владимир Зеленский в ходе саммита глав государств ЕС в Брюсселе призвал к скорейшему приглашению Украины в НАТО. В противном случае, подчеркнул глава киевского режима, его стране останется только ядерное перевооружение. При этом газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщила, что Украина в течение нескольких недель может сконструировать ядерное оружие для применения против армии России. Однако позже советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин опроверг данные издания о намерении Украины восстановить ядерный арсенал.Президент России Владимир Путин назвал это сообщение "очередной провокацией". Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что появление ядерного оружия на Украине стало бы большой ошибкой коллективного Запада, которая может ввергнуть мир в конфликт с непредсказуемыми последствиями.
https://ria.ru/20241017/zelenskij-1978596862.html
https://ria.ru/20241018/putin-1978810598.html
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украина, россия, киев, владимир зеленский, александр дубинский, владимир путин, нато, евросоюз, верховная рада украины
Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, Верховная Рада Украины
"Всем конец": в Киеве сделали признание после "ядерных" угроз Зеленского

Дубинский: Запад игнорирует хаос на Украине из-за обреченности страны

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Отсутствие реакции Запада на происходящий на Украине хаос обусловлено пониманием того, что страна находится на грани. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Очевидно, что подбадривать и поощрять авторитарное поведение украинской власти, согласно кивать на объявления типа "или НАТО, или бомба", не замечать насильственной мобилизации, захвата церквей, полное разрушение инфраструктуры можно только в одном случае — когда все понимают, что Украина обречена и никуда ее брать не придется", — написал он в своем Telegram-канале.
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По мнению Дубинского, перед лицом приближающегося поражения Украину могут использовать как "дрон-камикадзе", не обращая внимания на возможные колоссальные жертвы среди населения страны.
«

"В нашем случае дрон-камикадзе несет на себе 20 миллионов пассажиров. Но какая разница, что с ними происходит, кого там "бусифицируют" (принудительно мобилизуют. — Прим. ред.) и какие храмы захватывают с помощью оружия, если впереди все равно всем конец? Поэтому, что бы ни творила эта власть, из ЕС и США ей будут аплодировать", — резюмировал он.

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Ранее Владимир Зеленский в ходе саммита глав государств ЕС в Брюсселе призвал к скорейшему приглашению Украины в НАТО. В противном случае, подчеркнул глава киевского режима, его стране останется только ядерное перевооружение. При этом газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщила, что Украина в течение нескольких недель может сконструировать ядерное оружие для применения против армии России. Однако позже советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин опроверг данные издания о намерении Украины восстановить ядерный арсенал.
Президент России Владимир Путин назвал это сообщение "очередной провокацией". Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что появление ядерного оружия на Украине стало бы большой ошибкой коллективного Запада, которая может ввергнуть мир в конфликт с непредсказуемыми последствиями.
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УкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВладимир ПутинНАТОЕвросоюзВерховная Рада Украины
 
 
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