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В Пхеньяне нашли обломки южнокорейского беспилотника

В Пхеньяне нашли обломки южнокорейского беспилотника - РИА Новости, 19.10.2024

В Пхеньяне нашли обломки южнокорейского беспилотника

Дрон Южной Кореи найден в одном из районов Пхеньяна, представитель министерства обороны КНДР заявил, что повторное вторжение военных средств Южной Кореи будет... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T03:25

2024-10-19T03:25

2024-10-19T07:55

в мире

пхеньян

южная корея

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Дрон Южной Кореи найден в одном из районов Пхеньяна, представитель министерства обороны КНДР заявил, что повторное вторжение военных средств Южной Кореи будет считаться объявлением войны и повлечет ответные удары, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).По данным представителя МО КНДР, 13 октября в одном из районов Пхеньяна были обнаружены обломки беспилотника Южной Кореи."Представитель Министерства обороны КНДР предупредил, что повторное обнаружение и подтверждение акта вторжения военных средств Республики Корея на территорию, в воздушное пространство и территориальные воды КНДР будет расценено как серьезная военная провокация против суверенитета КНДР, объявление войны, будут нанесены немедленные ответные удары", - говорится в публикации ЦТАК.

пхеньян

южная корея

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в мире, пхеньян, южная корея