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Си Цзиньпин призвал повышать возможности ракетных войск - РИА Новости, 19.10.2024
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11:45 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/kitay-1978875924.html
Си Цзиньпин призвал повышать возможности ракетных войск
Си Цзиньпин призвал повышать возможности ракетных войск - РИА Новости, 19.10.2024
Си Цзиньпин призвал повышать возможности ракетных войск
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости повышать реальные боевые возможности ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК), передает в... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T11:45
2024-10-19T11:45
в мире
технологии
китай
си цзиньпин
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости повышать реальные боевые возможности ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК), передает в субботу Центральное телевидение Китая. Как отмечает телеканал, ранее Си Цзиньпин посетил одну из бригад ракетных войск НОАК и выступил с речью. "Необходимо… повышать реальные боевые возможности и возможности по стратегическому сдерживанию, решительно выполнять различные задачи, поставленные партией и народом", - приводит телеканал слова главы КНР. Си Цзиньпин также подчеркнул необходимость всестороннего усиления боевой подготовки, укрепления боеспособности, обеспечения эффективной защиты национальной стратегической безопасности и основных интересов, адаптации к изменениям современных форм и способов ведения войн. Ранее Си Цзиньпин заявлял о необходимости построения в Китае современной системы военной теории с китайской спецификой, а также о необходимости всестороннего усиления боевой подготовки войск и повышения эффективности Народно-освободительной армии Китая.
https://ria.ru/20241013/korabli-1977821835.html
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в мире, технологии, китай, си цзиньпин, народно-освободительная армия китая
В мире, Технологии, Китай, Си Цзиньпин, Народно-освободительная армия Китая
Си Цзиньпин призвал повышать возможности ракетных войск

Си Цзиньпин призвал повышать реальные боевые возможности ракетных войск НОАК

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости повышать реальные боевые возможности ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК), передает в субботу Центральное телевидение Китая.
Как отмечает телеканал, ранее Си Цзиньпин посетил одну из бригад ракетных войск НОАК и выступил с речью.
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"Необходимо… повышать реальные боевые возможности и возможности по стратегическому сдерживанию, решительно выполнять различные задачи, поставленные партией и народом", - приводит телеканал слова главы КНР.
Си Цзиньпин также подчеркнул необходимость всестороннего усиления боевой подготовки, укрепления боеспособности, обеспечения эффективной защиты национальной стратегической безопасности и основных интересов, адаптации к изменениям современных форм и способов ведения войн.
Ранее Си Цзиньпин заявлял о необходимости построения в Китае современной системы военной теории с китайской спецификой, а также о необходимости всестороннего усиления боевой подготовки войск и повышения эффективности Народно-освободительной армии Китая.
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