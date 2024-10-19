https://ria.ru/20241019/kitay-1978875924.html
Си Цзиньпин призвал повышать возможности ракетных войск
Си Цзиньпин призвал повышать возможности ракетных войск - РИА Новости, 19.10.2024
Си Цзиньпин призвал повышать возможности ракетных войск
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости повышать реальные боевые возможности ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК), передает в... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T11:45
2024-10-19T11:45
2024-10-19T11:45
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ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости повышать реальные боевые возможности ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК), передает в субботу Центральное телевидение Китая. Как отмечает телеканал, ранее Си Цзиньпин посетил одну из бригад ракетных войск НОАК и выступил с речью. "Необходимо… повышать реальные боевые возможности и возможности по стратегическому сдерживанию, решительно выполнять различные задачи, поставленные партией и народом", - приводит телеканал слова главы КНР. Си Цзиньпин также подчеркнул необходимость всестороннего усиления боевой подготовки, укрепления боеспособности, обеспечения эффективной защиты национальной стратегической безопасности и основных интересов, адаптации к изменениям современных форм и способов ведения войн. Ранее Си Цзиньпин заявлял о необходимости построения в Китае современной системы военной теории с китайской спецификой, а также о необходимости всестороннего усиления боевой подготовки войск и повышения эффективности Народно-освободительной армии Китая.
https://ria.ru/20241013/korabli-1977821835.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, китай, си цзиньпин, народно-освободительная армия китая
В мире, Технологии, Китай, Си Цзиньпин, Народно-освободительная армия Китая
Си Цзиньпин призвал повышать возможности ракетных войск
Си Цзиньпин призвал повышать реальные боевые возможности ракетных войск НОАК
ПЕКИН, 19 окт - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости повышать реальные боевые возможности ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК), передает в субботу Центральное телевидение Китая.
Как отмечает телеканал, ранее Си Цзиньпин посетил одну из бригад ракетных войск НОАК и выступил с речью.
"Необходимо… повышать реальные боевые возможности и возможности по стратегическому сдерживанию, решительно выполнять различные задачи, поставленные партией и народом", - приводит телеканал слова главы КНР.
Си Цзиньпин также подчеркнул необходимость всестороннего усиления боевой подготовки, укрепления боеспособности, обеспечения эффективной защиты национальной стратегической безопасности и основных интересов, адаптации к изменениям современных форм и способов ведения войн.
Ранее Си Цзиньпин заявлял о необходимости построения в Китае современной системы военной теории с китайской спецификой, а также о необходимости всестороннего усиления боевой подготовки войск и повышения эффективности Народно-освободительной армии Китая.