https://ria.ru/20241019/kirsanov-1978896883.html

Сотрудники МЧС разобрали часть конструкций дома в Кирсанове, где был взрыв

Сотрудники МЧС разобрали часть конструкций дома в Кирсанове, где был взрыв - РИА Новости, 19.10.2024

Сотрудники МЧС разобрали часть конструкций дома в Кирсанове, где был взрыв

Сотрудники МЧС разобрали половину разрушенных конструкций дома в Кирсанове Тамбовской области, где утром в субботу произошел взрыв бытового газа, сообщили в МЧС РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T16:22

2024-10-19T16:22

2024-10-19T16:22

происшествия

россия

тамбовская область

максим егоров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОРОНЕЖ, 19 окт - РИА Новости. Сотрудники МЧС разобрали половину разрушенных конструкций дома в Кирсанове Тамбовской области, где утром в субботу произошел взрыв бытового газа, сообщили в МЧС России. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил утром в субботу о взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанов. В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар на площади 150 квадратных метров, который начался после утечки бытового газа. К ликвидации последствий привлечены 34 человека и 18 единиц техники. Позже открытое горение было ликвидировано. Предварительно, в результате произошедшего четыре человека погибли, девять пострадали. По поручению губернатора, в Кирсанове введён режим ЧС. "В Кирсанове продолжают ликвидировать последствия обрушения в жилом доме. Сотрудники МЧС России вручную и при помощи тяжелой техники разобрали половину разрушенных конструкций", - сообщили в Telegram-канале МЧС России.

https://ria.ru/20241019/kirsanov-1978875239.html

россия

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, тамбовская область, максим егоров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)