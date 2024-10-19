https://ria.ru/20241019/kirsanov-1978896883.html
Сотрудники МЧС разобрали часть конструкций дома в Кирсанове, где был взрыв
Сотрудники МЧС разобрали часть конструкций дома в Кирсанове, где был взрыв - РИА Новости, 19.10.2024
Сотрудники МЧС разобрали часть конструкций дома в Кирсанове, где был взрыв
Сотрудники МЧС разобрали половину разрушенных конструкций дома в Кирсанове Тамбовской области, где утром в субботу произошел взрыв бытового газа, сообщили в МЧС РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T16:22
2024-10-19T16:22
2024-10-19T16:22
происшествия
россия
тамбовская область
максим егоров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОРОНЕЖ, 19 окт - РИА Новости. Сотрудники МЧС разобрали половину разрушенных конструкций дома в Кирсанове Тамбовской области, где утром в субботу произошел взрыв бытового газа, сообщили в МЧС России. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил утром в субботу о взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанов. В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар на площади 150 квадратных метров, который начался после утечки бытового газа. К ликвидации последствий привлечены 34 человека и 18 единиц техники. Позже открытое горение было ликвидировано. Предварительно, в результате произошедшего четыре человека погибли, девять пострадали. По поручению губернатора, в Кирсанове введён режим ЧС. "В Кирсанове продолжают ликвидировать последствия обрушения в жилом доме. Сотрудники МЧС России вручную и при помощи тяжелой техники разобрали половину разрушенных конструкций", - сообщили в Telegram-канале МЧС России.
https://ria.ru/20241019/kirsanov-1978875239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, тамбовская область, максим егоров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Тамбовская область, Максим Егоров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сотрудники МЧС разобрали часть конструкций дома в Кирсанове, где был взрыв
Сотрудники МЧС разобрали половину конструкций разрушенного дома в Кирсанове