https://ria.ru/20241019/kirsanov-1978875239.html

В Кирсанове ввели режим ЧС после взрыва в жилом доме

В Кирсанове ввели режим ЧС после взрыва в жилом доме - РИА Новости, 19.10.2024

В Кирсанове ввели режим ЧС после взрыва в жилом доме

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Кирсанове в Тамбовской области после взрыва газа в жилом доме, сообщил в Telegram-канале губернатор Максим Егоров. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T11:38

2024-10-19T11:38

2024-10-19T12:42

происшествия

тамбовская область

россия

москва

максим егоров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/13/1978862791_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1eed5b5f8cde738cf3d6b8a6e588deae.jpg

ВОРОНЕЖ, 19 окт — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Кирсанове в Тамбовской области после взрыва газа в жилом доме, сообщил в Telegram-канале губернатор Максим Егоров."Прибыл в Кирсанов, где, предположительно, произошел взрыв бытового газа. Осмотрели место происшествия, пообщались с местными жителями. Поручил ввести в городе режим ЧС, чтобы оказать людям необходимую помощь", — написал он.По словам главы региона, сотрудники МЧС начали разбор завалов. Людям временно ограничили доступ в квартиры, а дом оцепила полиция для защиты имущества от мародеров. "Здание достаточно старое, ремонт здесь не проводился. Поэтому из Москвы заказали спецтехнику "Струна", которая позволит провести диагностику дома и определить, возможно ли его восстановление. <...> Сейчас самое главное — восстановить людям жилье", — отметил Егоров.Жителей дома разместили в ПВР, обеспечили горячим питанием и предметами первой необходимости, им окажут психологическую помощь, заверил губернатор.Ранее в субботу Егоров сообщил о взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанове. По его словам, инцидент произошел в 4:55 на четвертом этаже дома, в результате есть разрушения. Пожар локализовали менее чем через час, позднее удалось ликвидировать открытое горение.По последним данным, при взрыве погибли три человека, еще девять пострадали. Двух из них доставили в областную больницу с отравлением угарным газом и ожогами верхних дыхательных путей. У всех пострадавших стабильное и удовлетворительное состояние, они находятся под контролем врачей.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

https://ria.ru/20241019/vzryv-1978878941.html

https://ria.ru/20241013/ufa-1977840612.html

https://ria.ru/20240922/vzryv-1974088980.html

тамбовская область

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тамбовская область, россия, москва, максим егоров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)