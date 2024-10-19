Рейтинг@Mail.ru
В Кирсанове ввели режим ЧС после взрыва в жилом доме - РИА Новости, 19.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 19.10.2024 (обновлено: 12:42 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/kirsanov-1978875239.html
В Кирсанове ввели режим ЧС после взрыва в жилом доме
В Кирсанове ввели режим ЧС после взрыва в жилом доме - РИА Новости, 19.10.2024
В Кирсанове ввели режим ЧС после взрыва в жилом доме
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Кирсанове в Тамбовской области после взрыва газа в жилом доме, сообщил в Telegram-канале губернатор Максим Егоров. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T11:38
2024-10-19T12:42
происшествия
тамбовская область
россия
москва
максим егоров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/13/1978862791_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1eed5b5f8cde738cf3d6b8a6e588deae.jpg
ВОРОНЕЖ, 19 окт — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Кирсанове в Тамбовской области после взрыва газа в жилом доме, сообщил в Telegram-канале губернатор Максим Егоров."Прибыл в Кирсанов, где, предположительно, произошел взрыв бытового газа. Осмотрели место происшествия, пообщались с местными жителями. Поручил ввести в городе режим ЧС, чтобы оказать людям необходимую помощь", — написал он.По словам главы региона, сотрудники МЧС начали разбор завалов. Людям временно ограничили доступ в квартиры, а дом оцепила полиция для защиты имущества от мародеров. &quot;Здание достаточно старое, ремонт здесь не проводился. Поэтому из Москвы заказали спецтехнику &quot;Струна&quot;, которая позволит провести диагностику дома и определить, возможно ли его восстановление. &lt;...&gt; Сейчас самое главное — восстановить людям жилье&quot;, — отметил Егоров.Жителей дома разместили в ПВР, обеспечили горячим питанием и предметами первой необходимости, им окажут психологическую помощь, заверил губернатор.Ранее в субботу Егоров сообщил о взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанове. По его словам, инцидент произошел в 4:55 на четвертом этаже дома, в результате есть разрушения. Пожар локализовали менее чем через час, позднее удалось ликвидировать открытое горение.По последним данным, при взрыве погибли три человека, еще девять пострадали. Двух из них доставили в областную больницу с отравлением угарным газом и ожогами верхних дыхательных путей. У всех пострадавших стабильное и удовлетворительное состояние, они находятся под контролем врачей.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
https://ria.ru/20241019/vzryv-1978878941.html
https://ria.ru/20241013/ufa-1977840612.html
https://ria.ru/20240922/vzryv-1974088980.html
тамбовская область
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/13/1978862791_89:0:1049:720_1920x0_80_0_0_4970cce09c5e3648c7b4ae078e08eff8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тамбовская область, россия, москва, максим егоров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тамбовская область, Россия, Москва, Максим Егоров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кирсанове ввели режим ЧС после взрыва в жилом доме

Режим ЧС ввели в Кирсанове, где, предположительно, взорвался газ

© Фото : МЧС России/TelegramТушение открытого горения в жилом доме в Кирсанове
Тушение открытого горения в жилом доме в Кирсанове - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНЕЖ, 19 окт — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Кирсанове в Тамбовской области после взрыва газа в жилом доме, сообщил в Telegram-канале губернатор Максим Егоров.
«
"Прибыл в Кирсанов, где, предположительно, произошел взрыв бытового газа. Осмотрели место происшествия, пообщались с местными жителями. Поручил ввести в городе режим ЧС, чтобы оказать людям необходимую помощь", — написал он.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ ликвидирую последствия взрыва газа в жилом доме в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Появились кадры с места взрыва газа в Тамбовской области
Вчера, 12:22
По словам главы региона, сотрудники МЧС начали разбор завалов. Людям временно ограничили доступ в квартиры, а дом оцепила полиция для защиты имущества от мародеров.
«

"Здание достаточно старое, ремонт здесь не проводился. Поэтому из Москвы заказали спецтехнику "Струна", которая позволит провести диагностику дома и определить, возможно ли его восстановление. <...> Сейчас самое главное восстановить людям жилье", — отметил Егоров.

Жителей дома разместили в ПВР, обеспечили горячим питанием и предметами первой необходимости, им окажут психологическую помощь, заверил губернатор.
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в Уфе - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
В Уфе задержали мужчину, устроившего взрыв газа в многоквартирном доме
13 октября, 16:24
Ранее в субботу Егоров сообщил о взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанове. По его словам, инцидент произошел в 4:55 на четвертом этаже дома, в результате есть разрушения. Пожар локализовали менее чем через час, позднее удалось ликвидировать открытое горение.
По последним данным, при взрыве погибли три человека, еще девять пострадали. Двух из них доставили в областную больницу с отравлением угарным газом и ожогами верхних дыхательных путей. У всех пострадавших стабильное и удовлетворительное состояние, они находятся под контролем врачей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Место пожара в жилом доме в населенном пункте Ачису в Дагестане - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
В Дагестане при взрыве газа погиб ребенок
22 сентября, 12:55
 
ПроисшествияТамбовская областьРоссияМоскваМаксим ЕгоровМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала