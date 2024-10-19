В Кирсанове ввели режим ЧС после взрыва в жилом доме
Режим ЧС ввели в Кирсанове, где, предположительно, взорвался газ
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ВОРОНЕЖ, 19 окт — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Кирсанове в Тамбовской области после взрыва газа в жилом доме, сообщил в Telegram-канале губернатор Максим Егоров.
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"Прибыл в Кирсанов, где, предположительно, произошел взрыв бытового газа. Осмотрели место происшествия, пообщались с местными жителями. Поручил ввести в городе режим ЧС, чтобы оказать людям необходимую помощь", — написал он.
По словам главы региона, сотрудники МЧС начали разбор завалов. Людям временно ограничили доступ в квартиры, а дом оцепила полиция для защиты имущества от мародеров.
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"Здание достаточно старое, ремонт здесь не проводился. Поэтому из Москвы заказали спецтехнику "Струна", которая позволит провести диагностику дома и определить, возможно ли его восстановление. <...> Сейчас самое главное — восстановить людям жилье", — отметил Егоров.
Жителей дома разместили в ПВР, обеспечили горячим питанием и предметами первой необходимости, им окажут психологическую помощь, заверил губернатор.
Ранее в субботу Егоров сообщил о взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанове. По его словам, инцидент произошел в 4:55 на четвертом этаже дома, в результате есть разрушения. Пожар локализовали менее чем через час, позднее удалось ликвидировать открытое горение.
По последним данным, при взрыве погибли три человека, еще девять пострадали. Двух из них доставили в областную больницу с отравлением угарным газом и ожогами верхних дыхательных путей. У всех пострадавших стабильное и удовлетворительное состояние, они находятся под контролем врачей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
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