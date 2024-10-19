https://ria.ru/20241019/kiev-1978872766.html

Глава МИД Франции прибыл с визитом в Киев

Глава МИД Франции прибыл с визитом в Киев - РИА Новости, 19.10.2024

Глава МИД Франции прибыл с визитом в Киев

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро прибыл с запланированным визитом в Киев, сообщило в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на французское посольство на... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T11:05

2024-10-19T11:05

2024-10-19T12:06

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ПАРИЖ, 19 окт – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро прибыл с запланированным визитом в Киев, сообщило в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на французское посольство на Украине. Накануне Барро сообщил, что отправится на выходных на Украину. До этого он заявлял, что Украина "переживает сложный момент", и ей "тяжело удерживать линию фронта". "Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прибыл в субботу в Киев", - говорится в сообщении агентства. Ожидается, что французский политик пробудет на Украине все выходные, там он встретится с новым главой украинского МИД Андреем Сибигой. Ранее глава минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что военная помощь Украине в 2024 году превысит 2 миллиарда евро. Он также заявлял, что поставки обещанных Киеву истребителей будут осуществлены в первом квартале 2025 года. Самолеты, по его словам, оснастят новыми вооружениями типа воздух-земля. Кроме того, он напомнил, что Франция продолжает подготовку украинских пилотов и механиков. Президент Франции Эммануэль Макрон также недавно посетил военную базу, где проходит обучение бригады из 2,3 тысячи украинских солдат, которую Париж намерен полностью снабдить вооружениями, включая бронемашины VAB, гаубицы Caesar и колесные танки AMX-10. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240331/frantsiya-1936896287.html

https://ria.ru/20240308/oruzhie-1931894282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, франция, россия, себастьян лекорню, эммануэль макрон, сергей лавров, нато