СМИ: сбежавшая с Украины семья погибла при урагане "Хелен"
Fox: при урагане "Хелен" в Северной Каролине погибла семья с Украины
© AP Photo / Rebecca BlackwellЗатопленная после урагана "Хелен" улица в городе Галфпорт, штат Флорида, перед прохождением урагана "Милтон"
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Затопленная после урагана "Хелен" улица в городе Галфпорт, штат Флорида, перед прохождением урагана "Милтон". Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В результате урагана "Хелен" в городе Бернсвилл, штат Северная Каролина, погибла семья, сбежавшая с Украины в 2022 году, сообщает Fox Weather со ссылкой на одного из членов семьи Рика Вибе.
По информации телеканала, родственники Вибе — невестка его брата вместе со своим мужем, сыном-подростком и матерью — до апреля 2022 года проживали в Херсонской области Украины, после чего им удалось уехать в Латвию, затем в Литву и Польшу, а спустя несколько месяцев – добраться до США и поселиться в городе Бернсвилл в Северной Каролине.
По информации телеканала, родственники Вибе — невестка его брата вместе со своим мужем, сыном-подростком и матерью — до апреля 2022 года проживали в Херсонской области Украины, после чего им удалось уехать в Латвию, затем в Литву и Польшу, а спустя несколько месяцев – добраться до США и поселиться в городе Бернсвилл в Северной Каролине.
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По данным издания, трагедия случилась после того, как река Саут-То из-за урагана вышла из берегов и уничтожила дом Вибе. Тела двух членов семьи нашли более чем в 14 километрах от разрушенного дома, еще четверо, включая 13-летнего мальчика, считаются пропавшими без вести и, предположительно, также погибли.
Как сообщил Рик Вибе, тела его погибших родственников нашли держащимися друг за друга.
"К сожалению, похоже, что поисково-спасательная операция сворачивается, потому что она уже длится долго. Она продолжается уже три недели", - приводит Fox его слова.
Ураган "Хелен" обрушился на штат Флорида 26 сентября, после чего двинулся к северу, вызвав катастрофические наводнения в штатах Джорджия, Алабама, Теннесси, Южная Каролина и Северная Каролина. По данным властей, на данный момент известно о более чем 230 погибших.
Как сообщил Рик Вибе, тела его погибших родственников нашли держащимися друг за друга.
"К сожалению, похоже, что поисково-спасательная операция сворачивается, потому что она уже длится долго. Она продолжается уже три недели", - приводит Fox его слова.
Ураган "Хелен" обрушился на штат Флорида 26 сентября, после чего двинулся к северу, вызвав катастрофические наводнения в штатах Джорджия, Алабама, Теннесси, Южная Каролина и Северная Каролина. По данным властей, на данный момент известно о более чем 230 погибших.