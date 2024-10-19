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СМИ: сбежавшая с Украины семья погибла при урагане "Хелен" - РИА Новости, 19.10.2024
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07:45 19.10.2024 (обновлено: 07:46 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/khelen-1978857732.html
СМИ: сбежавшая с Украины семья погибла при урагане "Хелен"
СМИ: сбежавшая с Украины семья погибла при урагане "Хелен" - РИА Новости, 19.10.2024
СМИ: сбежавшая с Украины семья погибла при урагане "Хелен"
В результате урагана "Хелен" в городе Бернсвилл, штат Северная Каролина, погибла семья, сбежавшая с Украины в 2022 году, сообщает Fox Weather со ссылкой на... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T07:45
2024-10-19T07:46
северная каролина
в мире
украина
херсонская область
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В результате урагана "Хелен" в городе Бернсвилл, штат Северная Каролина, погибла семья, сбежавшая с Украины в 2022 году, сообщает Fox Weather со ссылкой на одного из членов семьи Рика Вибе.По информации телеканала, родственники Вибе — невестка его брата вместе со своим мужем, сыном-подростком и матерью — до апреля 2022 года проживали в Херсонской области Украины, после чего им удалось уехать в Латвию, затем в Литву и Польшу, а спустя несколько месяцев – добраться до США и поселиться в городе Бернсвилл в Северной Каролине.По данным издания, трагедия случилась после того, как река Саут-То из-за урагана вышла из берегов и уничтожила дом Вибе. Тела двух членов семьи нашли более чем в 14 километрах от разрушенного дома, еще четверо, включая 13-летнего мальчика, считаются пропавшими без вести и, предположительно, также погибли.Как сообщил Рик Вибе, тела его погибших родственников нашли держащимися друг за друга."К сожалению, похоже, что поисково-спасательная операция сворачивается, потому что она уже длится долго. Она продолжается уже три недели", - приводит Fox его слова.Ураган "Хелен" обрушился на штат Флорида 26 сентября, после чего двинулся к северу, вызвав катастрофические наводнения в штатах Джорджия, Алабама, Теннесси, Южная Каролина и Северная Каролина. По данным властей, на данный момент известно о более чем 230 погибших.
https://ria.ru/20241007/uragan-1976760927.html
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северная каролина
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северная каролина, в мире, украина, херсонская область
Северная Каролина, В мире, Украина, Херсонская область
СМИ: сбежавшая с Украины семья погибла при урагане "Хелен"

Fox: при урагане "Хелен" в Северной Каролине погибла семья с Украины

© AP Photo / Rebecca BlackwellЗатопленная после урагана "Хелен" улица в городе Галфпорт, штат Флорида, перед прохождением урагана "Милтон"
Затопленная после урагана Хелен улица в городе Галфпорт, штат Флорида, перед прохождением урагана Милтон - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Затопленная после урагана "Хелен" улица в городе Галфпорт, штат Флорида, перед прохождением урагана "Милтон". Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В результате урагана "Хелен" в городе Бернсвилл, штат Северная Каролина, погибла семья, сбежавшая с Украины в 2022 году, сообщает Fox Weather со ссылкой на одного из членов семьи Рика Вибе.

По информации телеканала, родственники Вибе — невестка его брата вместе со своим мужем, сыном-подростком и матерью — до апреля 2022 года проживали в Херсонской области Украины, после чего им удалось уехать в Латвию, затем в Литву и Польшу, а спустя несколько месяцев – добраться до США и поселиться в городе Бернсвилл в Северной Каролине.
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В США сравнили ураганы "Хелен" и "Катрина"
7 октября, 14:18
По данным издания, трагедия случилась после того, как река Саут-То из-за урагана вышла из берегов и уничтожила дом Вибе. Тела двух членов семьи нашли более чем в 14 километрах от разрушенного дома, еще четверо, включая 13-летнего мальчика, считаются пропавшими без вести и, предположительно, также погибли.

Как сообщил Рик Вибе, тела его погибших родственников нашли держащимися друг за друга.

"К сожалению, похоже, что поисково-спасательная операция сворачивается, потому что она уже длится долго. Она продолжается уже три недели", - приводит Fox его слова.

Ураган "Хелен" обрушился на штат Флорида 26 сентября, после чего двинулся к северу, вызвав катастрофические наводнения в штатах Джорджия, Алабама, Теннесси, Южная Каролина и Северная Каролина. По данным властей, на данный момент известно о более чем 230 погибших.
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2 октября, 16:54
 
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