https://ria.ru/20241019/khelen-1978857732.html

СМИ: сбежавшая с Украины семья погибла при урагане "Хелен"

СМИ: сбежавшая с Украины семья погибла при урагане "Хелен" - РИА Новости, 19.10.2024

СМИ: сбежавшая с Украины семья погибла при урагане "Хелен"

В результате урагана "Хелен" в городе Бернсвилл, штат Северная Каролина, погибла семья, сбежавшая с Украины в 2022 году, сообщает Fox Weather со ссылкой на... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T07:45

2024-10-19T07:45

2024-10-19T07:46

северная каролина

в мире

украина

херсонская область

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В результате урагана "Хелен" в городе Бернсвилл, штат Северная Каролина, погибла семья, сбежавшая с Украины в 2022 году, сообщает Fox Weather со ссылкой на одного из членов семьи Рика Вибе.По информации телеканала, родственники Вибе — невестка его брата вместе со своим мужем, сыном-подростком и матерью — до апреля 2022 года проживали в Херсонской области Украины, после чего им удалось уехать в Латвию, затем в Литву и Польшу, а спустя несколько месяцев – добраться до США и поселиться в городе Бернсвилл в Северной Каролине.По данным издания, трагедия случилась после того, как река Саут-То из-за урагана вышла из берегов и уничтожила дом Вибе. Тела двух членов семьи нашли более чем в 14 километрах от разрушенного дома, еще четверо, включая 13-летнего мальчика, считаются пропавшими без вести и, предположительно, также погибли.Как сообщил Рик Вибе, тела его погибших родственников нашли держащимися друг за друга."К сожалению, похоже, что поисково-спасательная операция сворачивается, потому что она уже длится долго. Она продолжается уже три недели", - приводит Fox его слова.Ураган "Хелен" обрушился на штат Флорида 26 сентября, после чего двинулся к северу, вызвав катастрофические наводнения в штатах Джорджия, Алабама, Теннесси, Южная Каролина и Северная Каролина. По данным властей, на данный момент известно о более чем 230 погибших.

https://ria.ru/20241007/uragan-1976760927.html

https://ria.ru/20241002/uragan-1975995844.html

северная каролина

украина

херсонская область

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северная каролина, в мире, украина, херсонская область