https://ria.ru/20241019/kamchatka-1978890462.html

На Камчатке застрелили медведя, вышедшего в жилой массив

На Камчатке застрелили медведя, вышедшего в жилой массив - РИА Новости, 19.10.2024

На Камчатке застрелили медведя, вышедшего в жилой массив

Медведя отстрелили после того, как он вышел в жилой массив Петропавловска-Камчатского, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T15:03

2024-10-19T15:03

2024-10-19T15:03

петропавловск-камчатский

россия

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 окт – РИА Новости. Медведя отстрелили после того, как он вышел в жилой массив Петропавловска-Камчатского, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю. "Косолапый замечен рядом с домом по улице Кирдищева, 21. Хищника отстрелили", - говорится в сообщении. В социальных сетях опубликованы видео, авторы которых сняли медведя, прогуливавшегося прямо между домов. Также сегодня два медведя были замечены в районе Восточного шоссе в Петропавловске-Камчатском. Там отстрел не проводился.

https://ria.ru/20241007/yakutiya-1976671889.html

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