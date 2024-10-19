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На Камчатке застрелили медведя, вышедшего в жилой массив
На Камчатке застрелили медведя, вышедшего в жилой массив - РИА Новости, 19.10.2024
На Камчатке застрелили медведя, вышедшего в жилой массив
Медведя отстрелили после того, как он вышел в жилой массив Петропавловска-Камчатского, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T15:03
2024-10-19T15:03
2024-10-19T15:03
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 окт – РИА Новости. Медведя отстрелили после того, как он вышел в жилой массив Петропавловска-Камчатского, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю. "Косолапый замечен рядом с домом по улице Кирдищева, 21. Хищника отстрелили", - говорится в сообщении. В социальных сетях опубликованы видео, авторы которых сняли медведя, прогуливавшегося прямо между домов. Также сегодня два медведя были замечены в районе Восточного шоссе в Петропавловске-Камчатском. Там отстрел не проводился.
https://ria.ru/20241007/yakutiya-1976671889.html
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петропавловск-камчатский, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатка, происшествия
Петропавловск-Камчатский, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Камчатка, Происшествия
На Камчатке застрелили медведя, вышедшего в жилой массив
В Петропавловске-Камчатском отстрелили медведя, вышедшего в жилой массив