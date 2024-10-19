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На Камчатке застрелили медведя, вышедшего в жилой массив - РИА Новости, 19.10.2024
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15:03 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/kamchatka-1978890462.html
На Камчатке застрелили медведя, вышедшего в жилой массив
На Камчатке застрелили медведя, вышедшего в жилой массив - РИА Новости, 19.10.2024
На Камчатке застрелили медведя, вышедшего в жилой массив
Медведя отстрелили после того, как он вышел в жилой массив Петропавловска-Камчатского, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T15:03
2024-10-19T15:03
петропавловск-камчатский
россия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатка
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 окт – РИА Новости. Медведя отстрелили после того, как он вышел в жилой массив Петропавловска-Камчатского, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю. "Косолапый замечен рядом с домом по улице Кирдищева, 21. Хищника отстрелили", - говорится в сообщении. В социальных сетях опубликованы видео, авторы которых сняли медведя, прогуливавшегося прямо между домов. Также сегодня два медведя были замечены в районе Восточного шоссе в Петропавловске-Камчатском. Там отстрел не проводился.
https://ria.ru/20241007/yakutiya-1976671889.html
петропавловск-камчатский
россия
камчатский край
камчатка
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петропавловск-камчатский, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатка, происшествия
Петропавловск-Камчатский, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Камчатка, Происшествия
На Камчатке застрелили медведя, вышедшего в жилой массив

В Петропавловске-Камчатском отстрелили медведя, вышедшего в жилой массив

CC0 / howo / Бурый медведьБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
CC0 / howo / Бурый медведь
Бурый медведь. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 окт – РИА Новости. Медведя отстрелили после того, как он вышел в жилой массив Петропавловска-Камчатского, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю.
"Косолапый замечен рядом с домом по улице Кирдищева, 21. Хищника отстрелили", - говорится в сообщении.
В социальных сетях опубликованы видео, авторы которых сняли медведя, прогуливавшегося прямо между домов.
Также сегодня два медведя были замечены в районе Восточного шоссе в Петропавловске-Камчатском. Там отстрел не проводился.
Якутия - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
В Якутии ловят медведя, растерзавшего охотника
7 октября, 05:02
 
Петропавловск-КамчатскийРоссияКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КамчаткаПроисшествия
 
 
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