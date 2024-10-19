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Полиция Японии задержала мужчину, таранившего канцелярию премьера
Полиция Японии задержала мужчину, таранившего канцелярию премьера - РИА Новости, 19.10.2024
Полиция Японии задержала мужчину, таранившего канцелярию премьера
Задержанный японской полицией 49-летний Ацунобу Усута, который бросил бутылки с зажигательной смесью в штаб-квартиру правящей Либерально-демократической партии, РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T08:11
2024-10-19T08:11
2024-10-19T08:11
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ТОКИО, 19 окт – РИА Новости. Задержанный японской полицией 49-летний Ацунобу Усута, который бросил бутылки с зажигательной смесью в штаб-квартиру правящей Либерально-демократической партии, а затем совершил попытку протаранить канцелярию премьера Японии, хранит молчание, сообщил телеканал NHK. Рано утром в субботу он бросил 5 бутылок в здание штаб-квартиры правящей в Японии Либерально-демократической партии. Некоторые из них упали на территорию около штаб-квартиры и попали в дежурящие там автомобили полиции. Возгорания были быстро потушены, никто не пострадал. На одном из минивэнов спецназа обгорел номерной знак. Затем Усута попытался на машине протаранить здание канцелярии премьер-министра, но машина застряла в ограде. После этого он стал бросать дымовые шашки в полицию и в направлении своего автомобиля, но был задержан полицией. В настоящее время задержанный хранит молчание.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авто, япония
Полиция Японии задержала мужчину, таранившего канцелярию премьера
Мужчина, задержанный за попытку протаранить канцелярию премьера Японии, молчит
ТОКИО, 19 окт – РИА Новости. Задержанный японской полицией 49-летний Ацунобу Усута, который бросил бутылки с зажигательной смесью в штаб-квартиру правящей Либерально-демократической партии, а затем совершил попытку протаранить канцелярию премьера Японии, хранит молчание, сообщил телеканал NHK.
Рано утром в субботу он бросил 5 бутылок в здание штаб-квартиры правящей в Японии Либерально-демократической партии. Некоторые из них упали на территорию около штаб-квартиры и попали в дежурящие там автомобили полиции. Возгорания были быстро потушены, никто не пострадал. На одном из минивэнов спецназа обгорел номерной знак.
Затем Усута попытался на машине протаранить здание канцелярии премьер-министра, но машина застряла в ограде. После этого он стал бросать дымовые шашки в полицию и в направлении своего автомобиля, но был задержан полицией. В настоящее время задержанный хранит молчание.