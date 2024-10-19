https://ria.ru/20241019/japonija-1978859007.html

Полиция Японии задержала мужчину, таранившего канцелярию премьера

Полиция Японии задержала мужчину, таранившего канцелярию премьера - РИА Новости, 19.10.2024

Полиция Японии задержала мужчину, таранившего канцелярию премьера

Задержанный японской полицией 49-летний Ацунобу Усута, который бросил бутылки с зажигательной смесью в штаб-квартиру правящей Либерально-демократической партии, РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T08:11

2024-10-19T08:11

2024-10-19T08:11

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ТОКИО, 19 окт – РИА Новости. Задержанный японской полицией 49-летний Ацунобу Усута, который бросил бутылки с зажигательной смесью в штаб-квартиру правящей Либерально-демократической партии, а затем совершил попытку протаранить канцелярию премьера Японии, хранит молчание, сообщил телеканал NHK. Рано утром в субботу он бросил 5 бутылок в здание штаб-квартиры правящей в Японии Либерально-демократической партии. Некоторые из них упали на территорию около штаб-квартиры и попали в дежурящие там автомобили полиции. Возгорания были быстро потушены, никто не пострадал. На одном из минивэнов спецназа обгорел номерной знак. Затем Усута попытался на машине протаранить здание канцелярии премьер-министра, но машина застряла в ограде. После этого он стал бросать дымовые шашки в полицию и в направлении своего автомобиля, но был задержан полицией. В настоящее время задержанный хранит молчание.

https://ria.ru/20240408/vilnyus-1938503179.html

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, авто, япония