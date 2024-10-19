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Армия Израиля уничтожила сеть подземных туннелей "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 19.10.2024
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19:50 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/izrail-1978914919.html
Армия Израиля уничтожила сеть подземных туннелей "Хезболлы" в Ливане
Армия Израиля уничтожила сеть подземных туннелей "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 19.10.2024
Армия Израиля уничтожила сеть подземных туннелей "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что полностью уничтожила сеть из более чем 50 подземных туннелей, которые использовались спецподразделением "Радван"... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T19:50
2024-10-19T19:50
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что полностью уничтожила сеть из более чем 50 подземных туннелей, которые использовались спецподразделением "Радван" шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, задействовав для этого 100 тонн взрывчатки. "Инженерные войска 8-й бригады во взаимодействии с подразделением "Яхалом" и инженерным подразделением Северного командования уничтожили все туннельные пути, использовав более чем 100 тонн взрывчатки. Разрушенные туннели включали подземный командный центр спецподразделения "Радван", в котором находились помещения для хранения оружия, припасов для длительного проживания, мотоциклов и боеприпасов, а также жилые площади", - сообщила пресс-служба армии в Telegram-канале. Также, по информации ЦАХАЛ, кроме более чем 50 подземных туннелей, обнаруженных под гражданской застройкой и позже уничтоженных, израильские войска в ходе рейда обнаружили склад оружия "Хезболлах" с сотнями единиц вооружений и техники. Помимо этого, было уничтожено четыре объекта подземной инфраструктуры и ликвидировано неуказанное число бойцов шиитского движения. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,3 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241016/tramp-1978211085.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Армия Израиля уничтожила сеть подземных туннелей "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ подорвала туннели "Хезболлы" на юге Ливана, применив 100 тонн взрывчатки

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкПоследствия израильских ударов по центральным районам Бейрута
Последствия израильских ударов по центральным районам Бейрута - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Последствия израильских ударов по центральным районам Бейрута. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что полностью уничтожила сеть из более чем 50 подземных туннелей, которые использовались спецподразделением "Радван" шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, задействовав для этого 100 тонн взрывчатки.
«
"Инженерные войска 8-й бригады во взаимодействии с подразделением "Яхалом" и инженерным подразделением Северного командования уничтожили все туннельные пути, использовав более чем 100 тонн взрывчатки. Разрушенные туннели включали подземный командный центр спецподразделения "Радван", в котором находились помещения для хранения оружия, припасов для длительного проживания, мотоциклов и боеприпасов, а также жилые площади", - сообщила пресс-служба армии в Telegram-канале.
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Также, по информации ЦАХАЛ, кроме более чем 50 подземных туннелей, обнаруженных под гражданской застройкой и позже уничтоженных, израильские войска в ходе рейда обнаружили склад оружия "Хезболлах" с сотнями единиц вооружений и техники. Помимо этого, было уничтожено четыре объекта подземной инфраструктуры и ликвидировано неуказанное число бойцов шиитского движения.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,3 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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