https://ria.ru/20241019/izrail-1978893920.html

БПЛА атаковал резиденцию в Кейсарии с целью убить Нетаньяху, пишут СМИ

БПЛА атаковал резиденцию в Кейсарии с целью убить Нетаньяху, пишут СМИ - РИА Новости, 19.10.2024

БПЛА атаковал резиденцию в Кейсарии с целью убить Нетаньяху, пишут СМИ

Запуск беспилотника по частной резиденции премьера Израиля Биньямина Нетаньяху был попыткой Ирана устранить главу правительства еврейского государства, такое... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T15:46

2024-10-19T15:46

2024-10-19T15:46

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израиль

иран

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биньямин нетаньяху

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт - РИА Новости. Запуск беспилотника по частной резиденции премьера Израиля Биньямина Нетаньяху был попыткой Ирана устранить главу правительства еврейского государства, такое утверждение выпустил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на высокопоставленного источника в правительстве. "Иран пытался устранить премьер-министра Израиля", - приводит телеканал заявление источника. Ранее в субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о трех БПЛА, запущенных из Ливана, два из которых были перехвачены, а один попал в здание в районе города Кейсария, где в том числе находится частная резиденция премьер-министра. Канцелярия Нетаньяху позднее сообщила, что цель атаки беспилотника была резиденция Нетаньяху, в которой в момент удара не было ни самого премьера, ни его супруги. В результате инцидента никто не пострадал. Сам Нетаньяху после атаки БПЛА выступил с коротким видеообращением, в котором заявил, что "Израиль ведет войну за свое существование и ничто его не остановит".

https://ria.ru/20241019/hezbolly-1978892738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, ливан, биньямин нетаньяху, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024