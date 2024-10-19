БПЛА атаковал резиденцию в Кейсарии с целью убить Нетаньяху, пишут СМИ
12-й канал: запуск БПЛА по резиденции Нетаньяху был попыткой Ирана устранить его
© AP Photo / Leo CorreaРабота израильской системы ПРО "Железный купол"
© AP Photo / Leo Correa
Работа израильской системы ПРО "Железный купол". Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт - РИА Новости. Запуск беспилотника по частной резиденции премьера Израиля Биньямина Нетаньяху был попыткой Ирана устранить главу правительства еврейского государства, такое утверждение выпустил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на высокопоставленного источника в правительстве.
"Иран пытался устранить премьер-министра Израиля", - приводит телеканал заявление источника.
Ранее в субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о трех БПЛА, запущенных из Ливана, два из которых были перехвачены, а один попал в здание в районе города Кейсария, где в том числе находится частная резиденция премьер-министра. Канцелярия Нетаньяху позднее сообщила, что цель атаки беспилотника была резиденция Нетаньяху, в которой в момент удара не было ни самого премьера, ни его супруги. В результате инцидента никто не пострадал.
Сам Нетаньяху после атаки БПЛА выступил с коротким видеообращением, в котором заявил, что "Израиль ведет войну за свое существование и ничто его не остановит".
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