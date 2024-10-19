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БПЛА атаковал резиденцию в Кейсарии с целью убить Нетаньяху, пишут СМИ - РИА Новости, 19.10.2024
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15:46 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/izrail-1978893920.html
БПЛА атаковал резиденцию в Кейсарии с целью убить Нетаньяху, пишут СМИ
БПЛА атаковал резиденцию в Кейсарии с целью убить Нетаньяху, пишут СМИ - РИА Новости, 19.10.2024
БПЛА атаковал резиденцию в Кейсарии с целью убить Нетаньяху, пишут СМИ
Запуск беспилотника по частной резиденции премьера Израиля Биньямина Нетаньяху был попыткой Ирана устранить главу правительства еврейского государства, такое... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T15:46
2024-10-19T15:46
в мире
израиль
иран
ливан
биньямин нетаньяху
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт - РИА Новости. Запуск беспилотника по частной резиденции премьера Израиля Биньямина Нетаньяху был попыткой Ирана устранить главу правительства еврейского государства, такое утверждение выпустил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на высокопоставленного источника в правительстве. "Иран пытался устранить премьер-министра Израиля", - приводит телеканал заявление источника. Ранее в субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о трех БПЛА, запущенных из Ливана, два из которых были перехвачены, а один попал в здание в районе города Кейсария, где в том числе находится частная резиденция премьер-министра. Канцелярия Нетаньяху позднее сообщила, что цель атаки беспилотника была резиденция Нетаньяху, в которой в момент удара не было ни самого премьера, ни его супруги. В результате инцидента никто не пострадал. Сам Нетаньяху после атаки БПЛА выступил с коротким видеообращением, в котором заявил, что "Израиль ведет войну за свое существование и ничто его не остановит".
https://ria.ru/20241019/hezbolly-1978892738.html
https://ria.ru/20241019/izrail-1978885121.html
израиль
иран
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в мире, израиль, иран, ливан, биньямин нетаньяху, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, Ливан, Биньямин Нетаньяху, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
БПЛА атаковал резиденцию в Кейсарии с целью убить Нетаньяху, пишут СМИ

12-й канал: запуск БПЛА по резиденции Нетаньяху был попыткой Ирана устранить его

© AP Photo / Leo CorreaРабота израильской системы ПРО "Железный купол"
Работа израильской системы ПРО Железный купол - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Работа израильской системы ПРО "Железный купол". Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт - РИА Новости. Запуск беспилотника по частной резиденции премьера Израиля Биньямина Нетаньяху был попыткой Ирана устранить главу правительства еврейского государства, такое утверждение выпустил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на высокопоставленного источника в правительстве.
"Иран пытался устранить премьер-министра Израиля", - приводит телеканал заявление источника.
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики Хезболлы - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
"Хезболла" обстреляла ракетами поселения на севере Израиля
Вчера, 15:32
Ранее в субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о трех БПЛА, запущенных из Ливана, два из которых были перехвачены, а один попал в здание в районе города Кейсария, где в том числе находится частная резиденция премьер-министра. Канцелярия Нетаньяху позднее сообщила, что цель атаки беспилотника была резиденция Нетаньяху, в которой в момент удара не было ни самого премьера, ни его супруги. В результате инцидента никто не пострадал.
Сам Нетаньяху после атаки БПЛА выступил с коротким видеообращением, в котором заявил, что "Израиль ведет войну за свое существование и ничто его не остановит".
Израиль - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
В Израиле от осколочных ранений погиб человек
Вчера, 13:59
 
В миреИзраильИранЛиванБиньямин НетаньяхуОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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