https://ria.ru/20241019/izrail-1978861701.html
ЦАХАЛ заявила об атаке трех БПЛА, запущенных из Ливана
ЦАХАЛ заявила об атаке трех БПЛА, запущенных из Ливана - РИА Новости, 19.10.2024
ЦАХАЛ заявила об атаке трех БПЛА, запущенных из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщила о трех БПЛА, запущенных из Ливана, один из дронов попал в здание на израильской территории. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T08:56
2024-10-19T08:56
2024-10-19T08:56
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщила о трех БПЛА, запущенных из Ливана, один из дронов попал в здание на израильской территории. "В течение последнего часа были обнаружены три БПЛА, выпущенных из Ливана по территории Израиля", - сообщила пресс-служба армии. В ведомстве добавили, что два беспилотника были перехвачены, один попал в здание в районе города Кейсария. В армии заявили, что сообщения о пострадавших не поступали. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ заявила об атаке трех БПЛА, запущенных из Ливана
ЦАХАЛ заявила об атаке трех БПЛА, запущенных из Ливана, один дрон попал в здание