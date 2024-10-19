https://ria.ru/20241019/izrail-1978861701.html

ЦАХАЛ заявила об атаке трех БПЛА, запущенных из Ливана

ЦАХАЛ заявила об атаке трех БПЛА, запущенных из Ливана - РИА Новости, 19.10.2024

ЦАХАЛ заявила об атаке трех БПЛА, запущенных из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщила о трех БПЛА, запущенных из Ливана, один из дронов попал в здание на израильской территории. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T08:56

2024-10-19T08:56

2024-10-19T08:56

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщила о трех БПЛА, запущенных из Ливана, один из дронов попал в здание на израильской территории. "В течение последнего часа были обнаружены три БПЛА, выпущенных из Ливана по территории Израиля", - сообщила пресс-служба армии. В ведомстве добавили, что два беспилотника были перехвачены, один попал в здание в районе города Кейсария. В армии заявили, что сообщения о пострадавших не поступали. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241019/sinvar-1978855836.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024