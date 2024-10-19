https://ria.ru/20241019/izrail-1978852684.html

Беспилотник со стороны Сирии пересек израильскую границу, заявила ЦАХАЛ

Беспилотник со стороны Сирии пересек израильскую границу, заявила ЦАХАЛ - РИА Новости, 19.10.2024

Беспилотник со стороны Сирии пересек израильскую границу, заявила ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о запуске беспилотника в воздушное пространство страны со стороны Сирии, по данным израильских военных, никто не... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T05:01

2024-10-19T05:01

2024-10-19T05:01

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сирия

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о запуске беспилотника в воздушное пространство страны со стороны Сирии, по данным израильских военных, никто не пострадал. "Был обнаружен запущенный с востока беспилотник, пересекший израильскую границу со стороны Сирии", - говорится в публикации в Telegram-канале армии. О пострадавших не сообщается.

https://ria.ru/20241016/izrail-1978243321.html

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в мире, космос - риа наука, сирия, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024