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Беспилотник со стороны Сирии пересек израильскую границу, заявила ЦАХАЛ - РИА Новости, 19.10.2024
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05:01 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/izrail-1978852684.html
Беспилотник со стороны Сирии пересек израильскую границу, заявила ЦАХАЛ
Беспилотник со стороны Сирии пересек израильскую границу, заявила ЦАХАЛ - РИА Новости, 19.10.2024
Беспилотник со стороны Сирии пересек израильскую границу, заявила ЦАХАЛ
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о запуске беспилотника в воздушное пространство страны со стороны Сирии, по данным израильских военных, никто не... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T05:01
2024-10-19T05:01
в мире
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о запуске беспилотника в воздушное пространство страны со стороны Сирии, по данным израильских военных, никто не пострадал. "Был обнаружен запущенный с востока беспилотник, пересекший израильскую границу со стороны Сирии", - говорится в публикации в Telegram-канале армии. О пострадавших не сообщается.
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в мире, космос - риа наука, сирия, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Космос - РИА Наука, Сирия, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Беспилотник со стороны Сирии пересек израильскую границу, заявила ЦАХАЛ

ЦАХАЛ заявила о запуске беспилотника по Израилю со стороны Сирии

© AP Photo / Dave Kolpack БПЛА
 БПЛА - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Dave Kolpack
БПЛА. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о запуске беспилотника в воздушное пространство страны со стороны Сирии, по данным израильских военных, никто не пострадал.
"Был обнаружен запущенный с востока беспилотник, пересекший израильскую границу со стороны Сирии", - говорится в публикации в Telegram-канале армии.
О пострадавших не сообщается.
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В миреКосмос - РИА НаукаСирияОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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