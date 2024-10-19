https://ria.ru/20241019/izrail-1978846440.html
СМИ: при ударе ЦАХАЛ по Сектору Газа погибли более 30 человек
СМИ: при ударе ЦАХАЛ по Сектору Газа погибли более 30 человек - РИА Новости, 19.10.2024
СМИ: при ударе ЦАХАЛ по Сектору Газа погибли более 30 человек
По меньшей мере 30 человек погибли, 70 пострадали в результате израильского удара по лагерю Джебалия на севере сектора Газа, сообщил палестинский телеканал Al... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T00:44
2024-10-19T00:44
2024-10-19T00:49
в мире
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 19 окт - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек погибли, 70 пострадали в результате израильского удара по лагерю Джебалия на севере сектора Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa."Тридцать человек погибли, 70 пострадали в результате обстрела ряда домов в районе Телль-эз-Заатар в лагере Джебалия на севере сектора Газа", - говорится в сообщении телеканала.В последние дни лагерь Джебалия постоянно подвергается израильским авиаударам.
https://ria.ru/20241018/peskov-1978682772.html
сектор газа
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в мире, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: при ударе ЦАХАЛ по Сектору Газа погибли более 30 человек
Al Aqsa: при ударе ЦАХАЛ по лагерю Джебалия в Газе пострадали 70 человек