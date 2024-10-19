https://ria.ru/20241019/izrail-1978846440.html

СМИ: при ударе ЦАХАЛ по Сектору Газа погибли более 30 человек

СМИ: при ударе ЦАХАЛ по Сектору Газа погибли более 30 человек - РИА Новости, 19.10.2024

СМИ: при ударе ЦАХАЛ по Сектору Газа погибли более 30 человек

По меньшей мере 30 человек погибли, 70 пострадали в результате израильского удара по лагерю Джебалия на севере сектора Газа, сообщил палестинский телеканал Al... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T00:44

2024-10-19T00:44

2024-10-19T00:49

в мире

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 19 окт - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек погибли, 70 пострадали в результате израильского удара по лагерю Джебалия на севере сектора Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa."Тридцать человек погибли, 70 пострадали в результате обстрела ряда домов в районе Телль-эз-Заатар в лагере Джебалия на севере сектора Газа", - говорится в сообщении телеканала.В последние дни лагерь Джебалия постоянно подвергается израильским авиаударам.

https://ria.ru/20241018/peskov-1978682772.html

сектор газа

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в мире, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году