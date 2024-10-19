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В Индии три рейса получили ложную информацию об угрозе взрыва - РИА Новости, 19.10.2024
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08:50 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/indija-1978861546.html
В Индии три рейса получили ложную информацию об угрозе взрыва
В Индии три рейса получили ложную информацию об угрозе взрыва - РИА Новости, 19.10.2024
В Индии три рейса получили ложную информацию об угрозе взрыва
По меньшей мере три рейса в Индии в ночь с пятницы на субботу получили ложную информацию об угрозе взрыва, сообщает издание Times of India. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T08:50
2024-10-19T08:50
в мире
индия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. По меньшей мере три рейса в Индии в ночь с пятницы на субботу получили ложную информацию об угрозе взрыва, сообщает издание Times of India. "С позднего вечера пятницы до раннего утра субботы три рейса группы (авиакомпании - ред.) Air India получили сообщения об угрозе", - говорится в сообщении. По данным газеты, сообщения об угрозе были ложными. Times of India пишет, что с прошлого воскресенья индийские авиаперевозчики получили более 40 подобных сообщений, они коснулись как внутренних, так и международных рейсов.
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в мире, индия, air india
В мире, Индия, Air India
В Индии три рейса получили ложную информацию об угрозе взрыва

Times of India: три рейса в Индии получили ложную информацию об угрозе взрыва

© Фото : Аэропорт Красноярск/Евгения ТемняковаBoeing 777 авиакомпании Air India
Boeing 777 авиакомпании Air India - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Фото : Аэропорт Красноярск/Евгения Темнякова
Boeing 777 авиакомпании Air India. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. По меньшей мере три рейса в Индии в ночь с пятницы на субботу получили ложную информацию об угрозе взрыва, сообщает издание Times of India.
"С позднего вечера пятницы до раннего утра субботы три рейса группы (авиакомпании - ред.) Air India получили сообщения об угрозе", - говорится в сообщении.
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По данным газеты, сообщения об угрозе были ложными.
Times of India пишет, что с прошлого воскресенья индийские авиаперевозчики получили более 40 подобных сообщений, они коснулись как внутренних, так и международных рейсов.
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