https://ria.ru/20241019/indija-1978861546.html
В Индии три рейса получили ложную информацию об угрозе взрыва
В Индии три рейса получили ложную информацию об угрозе взрыва - РИА Новости, 19.10.2024
В Индии три рейса получили ложную информацию об угрозе взрыва
По меньшей мере три рейса в Индии в ночь с пятницы на субботу получили ложную информацию об угрозе взрыва, сообщает издание Times of India. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T08:50
2024-10-19T08:50
2024-10-19T08:50
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. По меньшей мере три рейса в Индии в ночь с пятницы на субботу получили ложную информацию об угрозе взрыва, сообщает издание Times of India. "С позднего вечера пятницы до раннего утра субботы три рейса группы (авиакомпании - ред.) Air India получили сообщения об угрозе", - говорится в сообщении. По данным газеты, сообщения об угрозе были ложными. Times of India пишет, что с прошлого воскресенья индийские авиаперевозчики получили более 40 подобных сообщений, они коснулись как внутренних, так и международных рейсов.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, air india
В Индии три рейса получили ложную информацию об угрозе взрыва
Times of India: три рейса в Индии получили ложную информацию об угрозе взрыва