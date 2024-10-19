https://ria.ru/20241019/indija-1978861546.html

В Индии три рейса получили ложную информацию об угрозе взрыва

В Индии три рейса получили ложную информацию об угрозе взрыва - РИА Новости, 19.10.2024

В Индии три рейса получили ложную информацию об угрозе взрыва

По меньшей мере три рейса в Индии в ночь с пятницы на субботу получили ложную информацию об угрозе взрыва, сообщает издание Times of India. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T08:50

2024-10-19T08:50

2024-10-19T08:50

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индия

air india

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. По меньшей мере три рейса в Индии в ночь с пятницы на субботу получили ложную информацию об угрозе взрыва, сообщает издание Times of India. "С позднего вечера пятницы до раннего утра субботы три рейса группы (авиакомпании - ред.) Air India получили сообщения об угрозе", - говорится в сообщении. По данным газеты, сообщения об угрозе были ложными. Times of India пишет, что с прошлого воскресенья индийские авиаперевозчики получили более 40 подобных сообщений, они коснулись как внутренних, так и международных рейсов.

https://ria.ru/20240907/samolet-1971199351.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индия, air india