Рейтинг@Mail.ru
"Хезболла" обстреляла ракетами поселения на севере Израиля - РИА Новости, 19.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/hezbolly-1978892738.html
"Хезболла" обстреляла ракетами поселения на севере Израиля
"Хезболла" обстреляла ракетами поселения на севере Израиля - РИА Новости, 19.10.2024
"Хезболла" обстреляла ракетами поселения на севере Израиля
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что обстреляло ракетами поселения Рош-Пина и Авивим на севере Израиля. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T15:32
2024-10-19T15:32
в мире
израиль
ливан
хезболла
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903436396_711:809:2914:2048_1920x0_80_0_0_6d3faf8201f9b2ee82351dcd07ab00d4.jpg
КАИР, 19 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что обстреляло ракетами поселения Рош-Пина и Авивим на севере Израиля. "В субботу в 13.00 бойцы "Исламского сопротивления" ("Хезболлах" - ред.) обстреляли ракетным залпом поселение Рош-Пина к востоку от Цфата", - говорится в заявлении движения. "Хезболлах" также сообщило, что выпустило ракеты по поселению Авивим. С утра субботы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала свыше ста пусков ракет и снарядов со стороны Ливана по северу страны. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,3 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241019/izrail-1978861701.html
https://ria.ru/20241019/izrail-1978885121.html
израиль
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903436396_881:643:2755:2048_1920x0_80_0_0_27a2b066f6c0a80b2bc1659f63c17a37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" обстреляла ракетами поселения на севере Израиля

"Хезболла" обстреляла ракетами поселения Рош-Пина и Авивим на севере Израиля

© AP Photo / Hussein MallaДым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы"
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики Хезболлы - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 19 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что обстреляло ракетами поселения Рош-Пина и Авивим на севере Израиля.
"В субботу в 13.00 бойцы "Исламского сопротивления" ("Хезболлах" - ред.) обстреляли ракетным залпом поселение Рош-Пина к востоку от Цфата", - говорится в заявлении движения.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
ЦАХАЛ заявила об атаке трех БПЛА, запущенных из Ливана
Вчера, 08:56
"Хезболлах" также сообщило, что выпустило ракеты по поселению Авивим.
С утра субботы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала свыше ста пусков ракет и снарядов со стороны Ливана по северу страны.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,3 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Израиль - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
В Израиле от осколочных ранений погиб человек
Вчера, 13:59
 
В миреИзраильЛиванХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала