https://ria.ru/20241019/hezbolly-1978892738.html
"Хезболла" обстреляла ракетами поселения на севере Израиля
"Хезболла" обстреляла ракетами поселения на севере Израиля - РИА Новости, 19.10.2024
"Хезболла" обстреляла ракетами поселения на севере Израиля
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что обстреляло ракетами поселения Рош-Пина и Авивим на севере Израиля. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T15:32
2024-10-19T15:32
2024-10-19T15:32
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КАИР, 19 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что обстреляло ракетами поселения Рош-Пина и Авивим на севере Израиля. "В субботу в 13.00 бойцы "Исламского сопротивления" ("Хезболлах" - ред.) обстреляли ракетным залпом поселение Рош-Пина к востоку от Цфата", - говорится в заявлении движения. "Хезболлах" также сообщило, что выпустило ракеты по поселению Авивим. С утра субботы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала свыше ста пусков ракет и снарядов со стороны Ливана по северу страны. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,3 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241019/izrail-1978861701.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" обстреляла ракетами поселения на севере Израиля
"Хезболла" обстреляла ракетами поселения Рош-Пина и Авивим на севере Израиля
КАИР, 19 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что обстреляло ракетами поселения Рош-Пина и Авивим на севере Израиля.
"В субботу в 13.00 бойцы "Исламского сопротивления" ("Хезболлах" - ред.) обстреляли ракетным залпом поселение Рош-Пина к востоку от Цфата", - говорится в заявлении движения.
"Хезболлах" также сообщило, что выпустило ракеты по поселению Авивим.
С утра субботы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала свыше ста пусков ракет и снарядов со стороны Ливана
по северу страны.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,3 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС
.