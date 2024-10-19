https://ria.ru/20241019/hezbolly-1978892738.html

"Хезболла" обстреляла ракетами поселения на севере Израиля

"Хезболла" обстреляла ракетами поселения на севере Израиля - РИА Новости, 19.10.2024

"Хезболла" обстреляла ракетами поселения на севере Израиля

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что обстреляло ракетами поселения Рош-Пина и Авивим на севере Израиля. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T15:32

2024-10-19T15:32

2024-10-19T15:32

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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КАИР, 19 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что обстреляло ракетами поселения Рош-Пина и Авивим на севере Израиля. "В субботу в 13.00 бойцы "Исламского сопротивления" ("Хезболлах" - ред.) обстреляли ракетным залпом поселение Рош-Пина к востоку от Цфата", - говорится в заявлении движения. "Хезболлах" также сообщило, что выпустило ракеты по поселению Авивим. С утра субботы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала свыше ста пусков ракет и снарядов со стороны Ливана по северу страны. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,3 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241019/izrail-1978861701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024